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MLB／連對打者大谷+投手翔平 國民教頭老實說：沒那麼喜歡

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平明日將先發登場。 美聯社
大谷翔平明日將先發登場。 美聯社

國民隊與道奇隊的三場系列賽，要先對兩次打者大谷再遇上投手翔平登板，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）坦言如果大谷翔平是自家球員會很愛，「對戰的時候就沒那麼喜歡了。」

大谷翔平預計明天本季第2次登板對上國民隊，馬丁尼茲指出，剛傷癒復出的大谷可能有球數限制，但球隊都會做好萬全準備，不會因為對手是誰而改變，「我們會每天都力求勝利，並希望能贏下這個系列賽。」

對於大谷在復出戰中投出超過100哩的球速，馬丁尼茲表示他「一點也不驚訝」，並稱讚說：「對於大谷，不管發生什麼事都不足為奇。他所做的事情真的很厲害，他是一個非常努力的人，對自己的工作非常認真。能在那麼長的休養之後，還能回到那樣的水準，真的是一件了不起的事。」

至於「打者大谷」和「投手大谷」哪一個更可怕？馬丁尼茲半開玩笑說：「如果他是我隊上的球員，我會說兩個都很喜歡。但既然是對手嘛，老實說，我是喜歡他這個人，但對戰的時候就不那麼喜歡了。」

談到針對大谷的具體對策時，馬丁尼茲也說：「就像平常一樣，我們會做好萬全準備。今天先針對打者大谷做準備，至於投手翔平的對策，明天再來思考。」

馬丁尼茲也感受到球場因大谷的登板而沸騰的氣氛，說道：「我們這邊打線最近也不錯，如果現場能嗨起來，那就太棒了。能在這種氣氛中比賽是件好事。」

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馬丁尼茲 大谷翔平 國民

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