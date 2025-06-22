快訊

債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

MLB／大谷翔平23日第2次登板 戰國民換搭新秀捕手

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平明日將登板先發。 美聯社
大谷翔平明日將登板先發。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平明天將再次站上投手丘，本季第二次登板將有不同面貌，總教練羅伯茲（Dave Roberts）預告，先發捕手將啟用24歲的新秀魯辛（Dalton Rushing），這是兩人首次搭擋。

羅伯茲對魯辛有高度期待，「他仍在學習階段，與投手的關係建立及配球領導方面表現很出色，但他仍在適應不是每天出場的節奏，不過情況有在逐步改善。」

大谷翔平的本季初登板是搭配主戰捕手史密斯（Will Smith），他的打擊狀況也很火熱，羅伯茲表示：「讓魯辛上場的同時，也能讓史密斯好好休息。如果能讓他的腿與頭腦保持清新，我相信他下半季也能維持這樣的表現。」

大谷翔平在台灣時間18日、20日都挨了觸身球，不過昨天賽前還是進行20球的練投，今天則是傳接球維持手感，備戰相隔5天的復出後第2次登板，前一次在17日對教士隊完成暌違663天的投手復出，當時投1局，被打2安打、失1分，最快球速達到100.2哩（約161.3公里）。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 羅伯茲 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷挨砸卻化身和平大使 道奇教頭：他不想把事情鬧大

MLB／大谷翔平「中5日」二刀流！23日對國民先發登板

MLB／放過大谷吧！羅伯茲談道奇股東買湖人：他們有很多球星了

MLB／大谷翔平發文曬挨球吻瞬間 教士投手IG遭球迷出征

相關新聞

MLB／轉隊巨人首轟就棒打前東家紅襪 狄佛斯：沒什麼特別的

狄佛斯（Rafael Devers）敲出轉戰巨人隊的首轟，而且是棒打前東家紅襪隊，幫助巨人隊在今天的對戰以3：2拿下勝利...

MLB／大谷翔平23日第2次登板 戰國民換搭新秀捕手

道奇隊日本球星大谷翔平明天將再次站上投手丘，本季第二次登板將有不同面貌，總教練羅伯茲（Dave Roberts）預告，先...

MLB／連對打者大谷+投手翔平 國民教頭老實說：沒那麼喜歡

國民隊與道奇隊的三場系列賽，要先對兩次打者大谷再遇上投手翔平登板，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）坦言如...

MLB／藤浪晉太郎遭釋出動向未決 經紀人：尋找最適合他的球隊

遭西雅圖水手隊釋出之後，日本投手藤浪晉太郎的未來動向備受關注。擔任其代理人的大聯盟知名經紀人波拉斯（Scott Boras）於當地時間21日（台灣時間22日）在道奇球場接受媒體訪問，說明藤浪目前的合約

MLB／狄佛斯遭查普曼163公里火球三振 紅襪教頭談交手感覺

今天是狄佛斯（Rafael Devers）被紅襪隊交易到巨人隊後，雙方首次交手。結果狄佛斯最後一個打席，被紅襪火球男查普曼（Aroldis Chapman）以101.8英里（約163.8公里）火球三振

MLB／強調不是故意砸大谷 教士守護神：想怎樣說就怎樣說

教士隊守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）昨天用160公里火球，砸中道奇隊球星大谷翔平，聯盟今天宣布雙方總教練被禁賽1場，蘇亞雷斯則是3場禁賽，但他強調自己並非故意，將提出上訴。 對於道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。