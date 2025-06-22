MLB／大谷翔平23日第2次登板 戰國民換搭新秀捕手

道奇隊日本球星大谷翔平明天將再次站上投手丘，本季第二次登板將有不同面貌，總教練羅伯茲（Dave Roberts）預告，先發捕手將啟用24歲的新秀魯辛（Dalton Rushing），這是兩人首次搭擋。

羅伯茲對魯辛有高度期待，「他仍在學習階段，與投手的關係建立及配球領導方面表現很出色，但他仍在適應不是每天出場的節奏，不過情況有在逐步改善。」

大谷翔平的本季初登板是搭配主戰捕手史密斯（Will Smith），他的打擊狀況也很火熱，羅伯茲表示：「讓魯辛上場的同時，也能讓史密斯好好休息。如果能讓他的腿與頭腦保持清新，我相信他下半季也能維持這樣的表現。」

大谷翔平在台灣時間18日、20日都挨了觸身球，不過昨天賽前還是進行20球的練投，今天則是傳接球維持手感，備戰相隔5天的復出後第2次登板，前一次在17日對教士隊完成暌違663天的投手復出，當時投1局，被打2安打、失1分，最快球速達到100.2哩（約161.3公里）。

商品推薦