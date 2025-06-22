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MLB／轉隊巨人首轟就棒打前東家紅襪 狄佛斯：沒什麼特別的

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
狄佛斯轉戰巨人首轟就是棒打前東家紅襪隊。 美聯社
狄佛斯轉戰巨人首轟就是棒打前東家紅襪隊。 美聯社

狄佛斯（Rafael Devers）敲出轉戰巨人隊的首轟，而且是棒打前東家紅襪隊，幫助巨人隊在今天的對戰以3：2拿下勝利，狄佛斯認為這一支全壘打「沒什麼特別的」。

6天前巨人隊與紅襪隊的驚天交易中，原本與紅襪簽下長約的狄佛斯換了新球隊，結束與前東家的守備位置爭執，今天在3局下從好友貝約（Brayan Bello）手中敲出兩分砲，幫助巨人隊取得3：0領先，巧合的是，這一球被在巨人主場的紅襪迷接到。

「我感到非常開心，」狄佛斯賽後表示：「最重要的是我能幫助球隊贏球，我會全力以赴，持續為球隊貢獻。」

巨人先發投手路普（Landen Roupp）投出6局無失分表現，拿下勝投的路普談到狄佛斯說：「當他打出那一球時，就像肩上放下了一塊重擔，我們對他在這方面的貢獻抱有很大期待。」

狄佛斯雖認為對紅襪開轟不需特別強調，但面對貝約還是會有些情緒浮現，「他是我的兄弟，但我們都知道，一旦踏上球場，就是另一回事了，我們就是在競爭，誰贏誰輸看場上表現。」

狄佛斯一吐被紅襪交易的怨氣。 美聯社
狄佛斯一吐被紅襪交易的怨氣。 美聯社

貝約也說：「他是非常好的朋友，當我面對困難時，他總是在我身邊給我建議。他真的是很好的朋友。我主動攻擊他，他打出全壘打，但我也讓他兩次出局。他是非常棒的打者。」

狄佛斯目前代表巨人出賽五場，20打數4安打，包括1轟、1支二壘打和3分打點，他的反方向攻擊怪力過去在芬威球場常製造長打，面對打者相對不利的巨人隊甲骨文球場也不會改變方式，狄佛斯說：「只要我擊球扎實，我知道球會飛出去，無論球場在哪裡。我就是一個擁有巨大力量的打者。」

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紅襪 巨人

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