MLB／狄佛斯遭查普曼163公里火球三振 紅襪教頭談交手感覺

今天是狄佛斯（Rafael Devers）被紅襪隊交易到巨人隊後，雙方首次交手。結果狄佛斯最後一個打席，被紅襪火球男查普曼（Aroldis Chapman）以101.8英里（約163.8公里）火球三振，單場5支0，巨人終場以5：7輸給紅襪。

狄佛斯因守備位置問題與紅襪鬧翻，後來紅襪將他交易至巨人，令許多球迷感到震驚。狄佛斯賽前受訪時直言，「我不知道該如何形容，但自從來到這裡後，我真的很開心，現在覺得非常放鬆。」

儘管本場觀戰焦點是狄佛斯，但紅襪小將拉菲拉（Ceddanne Rafaela）表現亮眼，4打數3安打，包含1發陽春砲，貢獻2分打點。2局下他以跳接美技，沒收狄佛斯可能形成的長打。

值得一提的是，拉菲拉與狄佛斯關係極佳，他受訪時直呼，「他就像是我哥哥，我在小聯盟時就很崇拜他，所以能看到他打球，對我來說總是很開心。」對於接殺狄佛斯，拉菲拉說，「這就是棒球，如果今天換作是他，他也會這樣做，因為他是競爭者，他想贏球。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也談到與狄佛斯交手的感覺，「不能說超現實，但確實有點奇怪，但就像我之前說的，身為球隊，我們做出這個決定，現在他在巨人。就像他幾天前說的，他有他的任務，我們也有我們的事。這周我們還會再交手3場，如果10月還能碰到（世界大賽），那才是真正的超現實。」

MUST SEE: Full pitch-by-pitch of Aroldis Chapman's showdown with his rival-turned-teammate-turned rival again, Rafael Devers 🔥 pic.twitter.com/VY9DduohGb — MLB (@MLB) 2025年6月21日

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