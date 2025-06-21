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MLB／強調不是故意砸大谷 教士守護神：想怎樣說就怎樣說

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊終結者蘇亞雷斯。 法新社
教士隊終結者蘇亞雷斯。 法新社

教士隊守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）昨天用160公里火球，砸中道奇隊球星大谷翔平，聯盟今天宣布雙方總教練被禁賽1場，蘇亞雷斯則是3場禁賽，但他強調自己並非故意，將提出上訴。

對於道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指控故意砸大谷，蘇雷亞斯說，「他們有自己的意見，想怎樣說就怎樣說，但事實不是這樣。」蘇亞雷斯強調，「我知道裁判對兩隊都下警告，但我當時沒有要砸他，那是裁判的判決而已。」

「上訴很有道理，希望能減少場次。」教士總教練席爾特（Mike Shildt）坦言，「雖然我不認為他（蘇亞雷斯）能完全免罰，但希望至少能減幾場。」

昨天教士球星馬恰多（Manny Machado）賽後嗆道奇隊最好點蠟燭祈禱，被砸的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）檢查結果沒事。結果塔提斯真的無大礙，席爾特笑說，「蠟燭真的有用。」

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