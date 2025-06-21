MLB／超人搖頭娃娃日開轟仍輸金鶯 洋基賈吉：朝正確方向前進

洋基隊今天發放1.8萬個賈吉（Aaron Judge）的超人造型搖頭娃娃，賈吉也不負眾望，4打數3安打，包含本季第27轟，但洋基終場仍以3：5輸給金鶯隊。

3局上賈吉相中金鶯隊先發投手菅野智之的偏高速球，將球掃出右外野大牆，這是他相隔7天再度開轟。然而8局上金鶯烏力亞斯（Ramon Urias）將球掃向右外野，賈吉跳起來，無法沒收這支超前比數陽春砲，洋基終場以2分之差輸球。

洋基近8戰苦吞7敗，賈吉受訪時說，「我們正在朝正確方向前進，所有的好球隊都會經歷低潮或狀況不佳的時候，我們只需繼續前進。」

洋基牛棚大將威佛（Luke Weaver）今天傷癒復出，結果只抓到2個出局數，投出1保送，被敲2安，失掉2分。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我不覺得威佛狀況很差，只是對手把握住幾顆球而已。」布恩也提到，接下來終結者安排上，由威佛與威廉斯（Devin Williams）輪流分擔。

Superman strength 💪



Aaron Judge belts his 27th homer of the year on his bobblehead night! pic.twitter.com/QzOY9WySqs — MLB (@MLB) 2025年6月21日

The Yankees are giving away an Aaron Judge Superman bobblehead on June 20th⚡️#Yankees pic.twitter.com/RHzvnh4wvQ — Fireside Yankees (@FiresideYankees) 2025年4月1日

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