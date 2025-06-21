MLB／9K優質先發無緣奪勝 菊池雄星：投球感覺接近理想狀態

效力洛杉磯天使的日籍投手菊池雄星，今天在主場先發對上休士頓太空人，用了103球主投7局，交出6安打、2失分、無四死球、9次三振的優質內容，無奈他在雙方2比2平手的情況下退場，無緣取得本季第3勝。天使最終在延長賽第10局落敗。

賽後談到比賽內容，菊池表示：「如果能贏球當然最好。我覺得今天每種球路都有效地運用出來，整體投球內容還是很不錯的。」

比賽開局，菊池面對太空人第一棒潘尼亞（Jeremy Peña）便被敲出開路先鋒全壘打，隨後又被巴瑞德斯（Isaac Paredes）轟出背靠背全壘打，連續挨轟失掉2分。不過他迅速調整節奏，在後續幾局展現壓制力，，其中第3局更在2出局後連續賞出4次三振。

這是菊池雄星本季第16場先發，目前戰績雖僅有2勝，但防禦率維持在穩定的3.01。此戰也是他本季第7場繳出「優質先發」，更是第2度達成無四死球表現。談及狀態提升，他透露：「終於找回本來追求的直球速度與感覺，現在整體投球越來越像我理想的狀態。」

Yusei Kikuchi's 8th and 9th Ks. pic.twitter.com/FKOmdnptOe — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年6月21日

對於昔日短暫效力過的太空人，菊池表示：「太空人能夠多年保持穩定勝率，是有其道理的。為了突破他們，我盡量反其道而行，用變化球對付他們鎖定直球的策略，效果還不錯。」

目前天使戰績維持在36勝39敗，與太空人勝差已經拉開至7.5場，但仍保有一些競爭機會。菊池自信地表示：「賽季還有一半要打，接下來我自己也很期待，會繼續努力為球隊做出貢獻。」

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