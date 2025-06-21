快訊

北捷忠孝新生站前車禍！吊車撞3車 妙齡女當場慘死、1人骨折送醫

紐約播種王！「比馬斯克更富有」176娃之父宣布退休

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／9K優質先發無緣奪勝 菊池雄星：投球感覺接近理想狀態

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菊池雄星繳出本季第7次優質先發。 美聯社
菊池雄星繳出本季第7次優質先發。 美聯社

效力洛杉磯天使的日籍投手菊池雄星，今天在主場先發對上休士頓太空人，用了103球主投7局，交出6安打、2失分、無四死球、9次三振的優質內容，無奈他在雙方2比2平手的情況下退場，無緣取得本季第3勝。天使最終在延長賽第10局落敗。

賽後談到比賽內容，菊池表示：「如果能贏球當然最好。我覺得今天每種球路都有效地運用出來，整體投球內容還是很不錯的。」

比賽開局，菊池面對太空人第一棒潘尼亞（Jeremy Peña）便被敲出開路先鋒全壘打，隨後又被巴瑞德斯（Isaac Paredes）轟出背靠背全壘打，連續挨轟失掉2分。不過他迅速調整節奏，在後續幾局展現壓制力，，其中第3局更在2出局後連續賞出4次三振。

這是菊池雄星本季第16場先發，目前戰績雖僅有2勝，但防禦率維持在穩定的3.01。此戰也是他本季第7場繳出「優質先發」，更是第2度達成無四死球表現。談及狀態提升，他透露：「終於找回本來追求的直球速度與感覺，現在整體投球越來越像我理想的狀態。」

對於昔日短暫效力過的太空人，菊池表示：「太空人能夠多年保持穩定勝率，是有其道理的。為了突破他們，我盡量反其道而行，用變化球對付他們鎖定直球的策略，效果還不錯。」

目前天使戰績維持在36勝39敗，與太空人勝差已經拉開至7.5場，但仍保有一些競爭機會。菊池自信地表示：「賽季還有一半要打，接下來我自己也很期待，會繼續努力為球隊做出貢獻。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

自信 潘尼亞 洛杉磯 太空人

相關新聞

MLB／9K優質先發無緣奪勝 菊池雄星：投球感覺接近理想狀態

效力洛杉磯天使的日籍投手菊池雄星，今天在主場先發對上休士頓太空人，用了103球主投7局，交出6安打、2失分、無四死球、9次三振的優質內容，無奈他在雙方2比2平手的情況下退場，無緣取得本季第3勝。天使最

MLB／大谷敲安貢獻1打點助道奇險勝 克蕭生涯3000K「M8」

道奇隊37歲老將克蕭（Clayton Kershaw）今天面對國民隊，主投5局飆4K，只失2分，防禦率升至3.31。道奇終場以6：5取得勝利，克蕭奪下本季第3勝，生涯3000K只差8次。 克蕭首

MLB／罕見！2跑者幾乎同時滑回本壘 費城人捕手：感覺像少棒

費城人與大都會隊今天賽前並列國聯東區第1，費城人靠著7局下6分大局，終場以10：2拿下勝利，獨居國東龍頭。費城人近9戰8勝；大都會則苦吞7連敗。 費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）主

MLB／超人搖頭娃娃日開轟仍輸金鶯 洋基賈吉：朝正確方向前進

洋基隊今天發放1.8萬個賈吉（Aaron Judge）的超人造型搖頭娃娃，賈吉也不負眾望，4打數3安打，包含本季第27轟，但洋基終場仍以3：5輸給金鶯隊。 3局上賈吉相中金鶯隊先發投手菅野智之的

MiLB／張弘稜演6局優質先發 陳柏毓4局失6分吞敗

美職匹茲堡海盜隊高階1A台灣投手張弘稜今天先發登板，演出6局失2分優質先發，送出4次三振，不過最終無關勝敗；海盜隊2A陳...

MLB／老爹稱讚紅襪是最棒球團！再酸被交易到巨人的狄佛斯

狄佛斯（Rafael Devers）日前被紅襪隊交易至巨人隊，讓許多球迷感到震驚。紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）今天又在IG發文暗酸狄佛斯。 狄佛斯因守備位置問題和紅襪球團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。