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MLB／大谷敲安貢獻1打點助道奇險勝 克蕭生涯3000K「M8」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊37歲老將克蕭Clayton Kershaw）今天面對國民隊，主投5局飆4K，只失2分，防禦率升至3.31。道奇終場以6：5取得勝利，克蕭奪下本季第3勝，生涯3000K只差8次。

克蕭首局就被羅沙里歐（Amed Rosario）敲陽春砲，雖然2、3局都被攻占得點圈，但都沒有失分。道奇3局下展開反撲，靠著2次保送和3支安打，進帳3分。

4局下第9棒羅哈斯擊出二壘安打，大谷翔平把握機會敲出安打，道奇以4：1領先。5局上克蕭再被亞當斯（Riley Adams）敲陽春砲，完成該半局後，結束投球任務。

6局下羅哈斯擊出2分砲擴大領先，儘管賈西亞（Luis García Jr.）7局上敲出帶有2分打點的長打，9局上阿布姆斯（CJ Abrams）再敲陽春砲，道奇終場仍以6：5收下勝利。

克蕭。 美聯社
克蕭。 美聯社

克蕭連3場先發奪下勝投，這是他2023年4月以來首次。目前生涯累積2992次三振，準備達成3000K里程碑。

克蕭賽後受訪時表示，「今晚投球內容並不好，也被打全壘打，但球隊贏了，牛棚表現很棒，打線也很幫忙。雖然我自己沒什麼特別的表現，但能贏球真的很開心。」

大谷翔平本場3打數1安打，獲得2次保送，吞下1K，有1分打點。賽後打擊率0.292，整體攻擊指數（OPS）1.008。

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