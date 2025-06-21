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MiLB／張弘稜演6局優質先發 陳柏毓4局失6分吞敗

中央社／ 台北21日電
張弘稜。聯合報系資料照
張弘稜。聯合報系資料照

美職匹茲堡海盜隊高階1A台灣投手張弘稜今天先發登板，演出6局失2分優質先發，送出4次三振，不過最終無關勝敗；海盜隊2A陳柏毓今天則是先發投4局，失掉6分吞下敗投。

23歲的張弘稜今年來到旅美第3個球季，本季從海盜隊高階1A出發，今天先發對上紅襪隊高階1A，1局下就演出3上3下，接下來2局雖然各被敲1支安打，不過都順利化解，沒有掉分；4局下再度連續解決3名打者。

張弘稜在5局下連被敲出3支安打，加上高飛犧牲打失2分，不過6局下回穩投出3上3下。總計張弘稜此戰用65球主投6局，被敲出5支安打，投1次四壞球保送、4次三振，失掉2分演出優質先發。

雖然海盜隊高階1A之後一度追平戰局，不過最後仍以2比3落敗，張弘稜無關勝敗，本季目前出賽13場都是先發、投54局，拿下3勝2敗，防禦率6.00。

海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天則是先發對上巨人隊2A，用66球投4局，被敲出7支安打，出現2次四壞球保送、投出4次三振，失掉6分。最後海盜隊2A以4比7不敵巨人隊2A，陳柏毓吞下本季第6敗，目前防禦率5.05。

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陳柏毓 海盜 張弘稜 小聯盟

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