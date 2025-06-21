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MLB／罕見！2跑者幾乎同時滑回本壘 費城人捕手：感覺像少棒
費城人與大都會隊今天賽前並列國聯東區第1，費城人靠著7局下6分大局，終場以10：2拿下勝利，獨居國東龍頭。費城人近9戰8勝；大都會則苦吞7連敗。
費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）主投5局飆8K無失分，不過「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）接手後，大都會阿隆索（Pete Alonso）和麥尼爾（Jeff McNeil）背靠背開轟，雙方6局打完戰成2：2平手。
7局下費城人靠著保送和4支安打灌進3分，史托特（Bryson Stott）滿壘時敲出長打，再灌進3分。值得一提的是，二壘跑者卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）差點被一壘跑者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）超越，兩人幾乎同一時間滑回本壘，主審連比兩次安全回壘，畫面賞心悅目。
「我是在繞過三壘時做決定。」瑞爾穆托賽後受訪時說，「我心裡想，我們不是都出局，就是都得分。幸運的是，我們兩個都滑進去了。」
瑞爾穆托笑稱，「感覺就像在打少棒比賽，回到休息室時，大家都在笑，氣氛超嗨。這跟一般的比賽很不一樣，能有這種樂趣，真的很特別。」
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