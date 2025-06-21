MLB／老爹稱讚紅襪是最棒球團！再酸被交易到巨人的狄佛斯

狄佛斯（Rafael Devers）日前被紅襪隊交易至巨人隊，讓許多球迷感到震驚。紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）今天又在IG發文暗酸狄佛斯。

狄佛斯因守備位置問題和紅襪球團鬧翻，先前被交易至巨人引發討論。歐提茲日前接受《The Athletic》訪問時表示，「到某個時間點，你要明白球隊永遠握有最大的權力，他們可以讓你上場、把你交易掉，甚至直接釋出你。對年輕球員來說，很難一開始就理解這點。」

歐提茲今天在IG發布自己與紅襪34號的合影，稱讚紅襪是棒球界最棒的組織，他還表示，「在波士頓不能只是打者，而是要成為全方位球員。」歐提茲的貼文被多家美國媒體和網友們解讀為在狙擊狄佛斯。

今天是狄佛斯被交易後首度與紅襪交手，不過是在巨人主場，不用面對波士頓球迷的噓聲。他賽前受訪時直言很久沒如此快樂，「我不知道該如何形容，但自從來到這裡後，我真的很開心，現在覺得非常放鬆。」

狄佛斯也解釋為何在紅襪不願意守一壘，到了巨人就願意，「我在波士頓這段時間繳出不錯的成績，我覺得已經贏得一定的尊重。如果他們春訓一開始就問我，我會願意守一壘。」

David Ortiz taking a shot at Rafael Devers on his IG story. pic.twitter.com/X86OmfMc8O — Tyler Milliken (@tylermilliken_) 2025年6月20日

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