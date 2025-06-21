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MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

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MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人隊23歲怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），以異次元速度書寫歷史！ 路透
釀酒人隊23歲怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），以異次元速度書寫歷史！ 路透

釀酒人隊23歲怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），以異次元速度書寫歷史，繼初登板投5局未被敲安後，今天再繳出6局失2分優質先發，前6局18上18下維持完全比賽之姿，初登板起連11局未被敲安，直到第7局才因沃納（Matt Wallner）的兩分砲，首度體驗在大聯盟被敲安的滋味。

米蕭洛斯基為釀酒人農場排名第4的大物，13日初登板已經技驚四座，面對紅雀隊飆出5局未被敲安、無失分好投，有5次三振、4次保送；今天第二場出賽面對雙城隊，表現更加驚人。

米蕭洛斯基首局以95.5哩的滑球讓卡斯楚（Willi Castro）招架不及，揮空後失去平衡，雙腳纏作麻花坐倒在地，吸引許多社群轉發，美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）留言寫著：「馬麻，米蕭洛斯基剛剛殺人了。」

米蕭洛斯基演出18上18下後，才在第7局保送首位打者布克斯頓（Byron Buxton），完全比賽破功，沃納緊接著敲兩分砲，無安打比賽、完封一起消滅，釀酒人也在此時決定換投。

米蕭洛斯基先發6局被敲1安打、失2分，有6次三振、1次保送，共用86球，有29球在100哩以上，他也成為擴編年代（1960年）以來第一位初登板起連11局未被敲安的先發投手。

釀酒人4局喬里歐（Jackson Chourio）靠保送、盜壘站上得點圈，推進三壘後，康崔拉斯（William Contreras）高飛犧牲打開張分數；6局上喬里歐二壘打、葉力奇（Christian Yelich）一壘打各挹注1分打點。釀酒人持續擴大分差，7局上灌進5分，擴大為8：0領先，米蕭洛斯在這局等待隊友攻勢較長時間，下半局回到場上後就出現不穩。

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