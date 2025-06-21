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MLB／水手羅利雙響砲成明星賽前最會轟捕手 有望破賈吉62轟紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊重砲捕手羅利。 路透
水手隊重砲捕手羅利。 路透

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天面對小熊隊，再度上演單場雙響砲，本季累積29發全壘打，幫助水手以9：4拿下勝利。

羅利超越傳奇捕手班區（Johnny Bench），成為大聯盟史上明星賽前最多轟捕手。按照目前進度，羅利本季有望敲63轟，不只能打破培瑞茲（Salvador Perez）捕手單季最多轟紀錄（48支），還能超越賈吉（Aaron Judge）2022年寫下的美聯單季最多轟紀錄（62支）。

另外，左右開弓打者單季最多轟球員是曼托（Mickey Mantle）1961年創下的54轟，當年曼托明星賽前敲出29轟，與2018年的拉米瑞茲（José Ramírez）和現在的羅利並列左右開弓打者打者紀錄。

水手隊史上，只有傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）上半季全壘打數比羅利多。小葛瑞菲曾3度上半季突破30轟，1998年更創下隊史紀錄的35支。

羅利以主戰捕手身分單季6次單場雙響砲，追平傳奇捕手皮亞薩（Mike Piazza）的6次，歷史最高紀錄是勇士隊羅培茲（Javy Lopez）2003年寫下的8次。

羅利目前以29轟暫居大聯盟全壘打王，第2名的賈吉27轟。63分打點則落後大都會隊阿隆索（Pete Alonso）的64分，暫居大聯盟第2。整體攻擊指數（OPS）1.025落後賈吉的1.207，暫居大聯盟第2。

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賈吉 水手

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