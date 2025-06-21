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MLB／佐佐木朗希終於恢復傳接 道奇教頭：他很興奮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希(左)。 路透
佐佐木朗希(左)。 路透

道奇隊今天將日籍投手佐佐木朗希從15天傷兵名單移到60天傷兵名單，再度引起外界好奇他的傷勢狀況，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示這只是正常程序，並不影響他的進度，更帶來朗希在今天恢復傳接的正面消息。

佐佐木朗希因右肩不適從5月11日進入傷兵名單後，狀況一直沒有明顯進展，也因右肩檢查已無問題，卻一直無法展開投球訓練，引起外界不解他究竟是身體或心理問題卡關。

佐佐木朗希今天被放進60天傷兵名單，羅伯茲釋疑這項異動，只是正常程序，並不影響他的回歸，「他今天有傳接，先從60到90呎開始，這是好事。」他也說：「結束後有跟他簡單聊聊，他很興奮。」

羅伯茲表示，現在只是起步的階段，「但重要的是，他不會痛了。」

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道奇 羅伯茲 佐佐木朗希

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