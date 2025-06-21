MLB／教士投手100哩砸大谷被認定蓄意 禁賽3場要提上訴

道奇、教士隊昨天又因觸身球打出火氣，兩隊教頭隔空互嗆，都因違反運動精神收到1場禁賽罰單，今天執行；對大谷翔平投出99.8哩觸身球的投手蘇亞雷斯（Robert Suarez），被認定為蓄意，處以禁賽3場和未披露金額的罰款，但他決定上訴，因此暫緩執行。

談到這次處份，羅伯茲表示，「我支持這項決定，兩位總教練都做了保護選手的行為，但比賽焦點應該要是選手，不該是總教練之間的恩怨，我很遺憾昨天成為比賽焦點。」

被問到今晚會在哪裡看球，羅伯茲還有心情開玩笑，「我還沒決定，離比賽開始還有一些時間，所以我會想一下，或許會去轉播室，今天可以三人轉播。」

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