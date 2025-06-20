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MLB／混亂中奪首次救援成功 教士松井裕樹：沒想到會輪到我

聯合新聞網／ 綜合報導
教士日本左投松井裕樹。 路透
教士日本左投松井裕樹。 路透

教士隊守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）9局下用160公里火球，砸中道奇大谷翔平，遭驅逐出場。教士日籍左投松井裕樹臨危受命，成功拿下最後2個出局數，幫助教士以5：3拿下勝利，松井也收穫大聯盟生涯首次救援成功。

松井裕樹登板時教士以5：2領先，2出局被道奇攻占一、三壘。松井對羅哈斯（Miguel Rojas）投出保送形成滿壘，對魯辛（Dalton Rushing）時球提前落地，還彈進捕手護具。規則上算暴投，道奇所有跑者都推進，拿下1分。儘管發生小插曲，松井仍在滿球數情況下，用直球三振魯辛，完成大聯盟生涯首次救援成功。

松井裕樹賽後被問到救援成功的感想，他表示，「完全沒想到會輪到我上場，現在還有點搞不清楚狀況，不過能在這麼混亂的比賽中幫球隊守下勝利，我真的很高興。」

當被問到是否會紀念生涯首次救援成功，松井裕樹說，「其實是因為緊急登板才碰巧拿到的，但我覺得能在緊張場面成功壓制，這就是身為中繼投手的醍醐味。我希望能經常被教練信任，在這種場面被叫上場。」

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道奇 松井裕樹 教士 大谷翔平

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