MLB／混亂中奪首次救援成功 教士松井裕樹：沒想到會輪到我

教士隊守護神蘇亞雷斯(Robert Suarez)9局下用160公里火球,砸中道奇隊大谷翔平,遭驅逐出場。教士日籍左投松井裕樹臨危受命,成功拿下最後2個出局數,幫助教士以5:3拿下勝利,松井也收穫大聯盟生涯首次救援成功。

松井裕樹登板時教士以5:2領先,2出局被道奇攻占一、三壘。松井對羅哈斯(Miguel Rojas)投出保送形成滿壘,對魯辛(Dalton Rushing)時球提前落地,還彈進捕手護具。規則上算暴投,道奇所有跑者都推進,拿下1分。儘管發生小插曲,松井仍在滿球數情況下,用直球三振魯辛,完成大聯盟生涯首次救援成功。

松井裕樹賽後被問到救援成功的感想,他表示,「完全沒想到會輪到我上場,現在還有點搞不清楚狀況,不過能在這麼混亂的比賽中幫球隊守下勝利,我真的很高興。」

當被問到是否會紀念生涯首次救援成功,松井裕樹說,「其實是因為緊急登板才碰巧拿到的,但我覺得能在緊張場面成功壓制,這就是身為中繼投手的醍醐味。我希望能經常被教練信任,在這種場面被叫上場。」

With the Padres leading 5-2, Yuki Matsui's 2-2 pitch bounced under Martín Maldonado's chest protector.



Since he "trapped" the ball with his equipment, the runners all moved up a base.



On the next pitch, Dodgers catcher Dalton Rushing struck out to end the game. pic.twitter.com/HoNUeMgYFZ