MLB／教士投手160公里火球砸大谷 日球迷怒：不要再來日本了

教士隊守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）用99.8英里（約160.6公里）火球，砸中道奇隊日本球星大谷翔平，外界普遍認為是要替上個半局被砸的隊友塔提斯報仇，賽後蘇亞雷斯（Fernando Tatis Jr.）的IG被憤怒的球迷灌爆。

9局上塔提斯被丟觸身球引發兩隊清空板凳，雙方總教練皆遭驅逐出場。9局下蘇亞雷斯登板，面對大谷時將100英里火球往內角塞，砸中大谷。所幸大谷第一時間比手勢請隊友別出來，沒有造成更大的衝突，蘇亞雷斯則因先前裁判已警告過，遭驅逐出場。

賽後憤怒的球迷到蘇亞雷斯IG留下惡評，「往右肩丟160公里，真的太扯了」、「你沒資格打棒球」、「應該是摔角選手而不是棒球選手」、「我是阪神球迷，一直以來都很支持，但這次故意觸身球真的讓人非常失望」、「不要再來日本了」。

現年34歲的蘇亞雷斯曾效力日職軟銀隊3個賽季，2020和21年在阪神隊，連2年奪下中央聯盟救援王，2022年轉戰大聯盟，加入教士隊。

大谷翔平和前一次挨觸身球一樣，賽後在IG限時動態貼自己被觸身球的照片。

大谷翔平發IG限動分享自己被觸身球的照片。截圖自大谷IG

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