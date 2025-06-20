MLB／教士投手160公里火球砸大谷 日球迷怒：不要再來日本了
教士隊守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）用99.8英里（約160.6公里）火球，砸中道奇隊日本球星大谷翔平，外界普遍認為是要替上個半局被砸的隊友塔提斯報仇，賽後蘇亞雷斯（Fernando Tatis Jr.）的IG被憤怒的球迷灌爆。
9局上塔提斯被丟觸身球引發兩隊清空板凳，雙方總教練皆遭驅逐出場。9局下蘇亞雷斯登板，面對大谷時將100英里火球往內角塞，砸中大谷。所幸大谷第一時間比手勢請隊友別出來，沒有造成更大的衝突，蘇亞雷斯則因先前裁判已警告過，遭驅逐出場。
賽後憤怒的球迷到蘇亞雷斯IG留下惡評，「往右肩丟160公里，真的太扯了」、「你沒資格打棒球」、「應該是摔角選手而不是棒球選手」、「我是阪神球迷，一直以來都很支持，但這次故意觸身球真的讓人非常失望」、「不要再來日本了」。
現年34歲的蘇亞雷斯曾效力日職軟銀隊3個賽季，2020和21年在阪神隊，連2年奪下中央聯盟救援王，2022年轉戰大聯盟，加入教士隊。
大谷翔平和前一次挨觸身球一樣，賽後在IG限時動態貼自己被觸身球的照片。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言