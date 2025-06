MLB／教士塔提斯挨3次觸身球 馬恰多嗆道奇：最好祈禱沒事

教士隊與道奇隊系列賽4場比賽共出現8次觸身球,加上一次系列賽,教士球星塔提斯(Fernando Tatis Jr.)9天被道奇投手砸中3次,教士球星馬恰多(Manny Machado)賽後也警告道奇。

9局上塔提斯被道奇新秀投手利托(Jack Little)砸中右手,雙方清空板凳,兩隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)與席爾特(Mike Shildt)情緒比球員都還激動,雙雙被驅逐出場,裁判也給兩隊警告。

9局下道奇球星大谷翔平被教士終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)砸中,蘇亞雷斯被驅逐出場後,日籍左投松井裕樹登板,幫助教士以5:3守住勝利,松井也收下大聯盟生涯首個救援點。

馬恰多賽後受訪時為塔提斯發聲,「希望塔提斯電腦斷層掃描結果陰性,他們(道奇)最好祈禱明天是陰性,最好還點根蠟燭祈福。」

教士總教練席爾特則表示,「真的是夠了,不管是故意還是無意,重點是我對這件事感到非常不滿。」

道奇總教練羅伯茲認為教士投手故意砸大谷翔平,對於塔提斯被砸則說,「我們球員完全沒惡意,確實塔提斯這周被砸3次,但那都不是故意的,我們當然不想讓他上壘,更代表我們不會去砸他。」

Dodgers-Padres benches cleared after Fernando Tatís Jr. was hit by a pitch 😳 pic.twitter.com/qj78xAKCp9