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MLB／教士塔提斯挨3次觸身球 馬恰多嗆道奇：最好祈禱沒事

聯合新聞網／ 綜合報導
教士球星塔提斯被丟觸身球。 路透
教士球星塔提斯被丟觸身球。 路透

教士隊與道奇隊系列賽4場比賽共出現8次觸身球，加上一次系列賽，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）9天被道奇投手砸中3次，教士球星馬恰多（Manny Machado）賽後也警告道奇。

9局上塔提斯被道奇新秀投手利托（Jack Little）砸中右手，雙方清空板凳，兩隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）與席爾特（Mike Shildt）情緒比球員都還激動，雙雙被驅逐出場，裁判也給兩隊警告。

9局下道奇球星大谷翔平被教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）砸中，蘇亞雷斯被驅逐出場後，日籍左投松井裕樹登板，幫助教士以5：3守住勝利，松井也收下大聯盟生涯首個救援點。

馬恰多賽後受訪時為塔提斯發聲，「希望塔提斯電腦斷層掃描結果陰性，他們（道奇）最好祈禱明天是陰性，最好還點根蠟燭祈福。」

教士總教練席爾特則表示，「真的是夠了，不管是故意還是無意，重點是我對這件事感到非常不滿。」

道奇總教練羅伯茲認為教士投手故意砸大谷翔平，對於塔提斯被砸則說，「我們球員完全沒惡意，確實塔提斯這周被砸3次，但那都不是故意的，我們當然不想讓他上壘，更代表我們不會去砸他。」

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馬恰多 道奇 羅伯茲 教士 大谷翔平 塔提斯

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