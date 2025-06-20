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MLB／大谷挨砸卻化身和平大使 道奇教頭：他不想把事情鬧大

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

教士今天以5：3擊敗道奇隊之戰，又因觸身球打出火藥味，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後再度直言，教士對大谷翔平的觸身球就是故意的，而大谷在挨砸當下化身「和平大使」示意隊友冷靜，羅伯茲也對此表達敬意。

兩隊在這波系列賽觸身球頻頻，前天因大谷翔平、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）都遭砸而引發火氣，今天在9局加映續集，菜鳥利托（Jack Little）對塔提斯投出觸身球後，教士教頭席爾特（Mike Shildt）生氣衝出爭論、朝道奇陣營比畫，道奇總教練羅伯茲也雙手一攤不滿他的嗆聲跟進衝上場，兩位教頭雖一度被人海隔開，持續隔空互噴，裁判對兩隊雙雙祭出警告。

大谷前4打數敲出1安打，第9局在兩出局、三壘有人時上場挨砸觸身球，讓現場氣氛再度緊繃，投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）遭到驅逐出場，而大谷揮手示意道奇陣營冷靜，避免讓衝突再擴大。教士緊急換上松井裕樹，大谷在等待投手熱身期間，還雙手在背後交叉踱步走向一壘側的教士陣營，場上氣氛緊張，他卻獨自賣萌自成風景。

羅伯茲賽後指出，利托當時只是想投內角球，無意對塔提斯投出觸身球，也對塔提斯在這波系列賽3度被砸感到不好受，但他也強調，教士在這波系列賽所挨的觸身球都非故意，「但讓我不爽的是，席爾特朝我大吼，完全是衝著我來的。」至於大谷挨砸的打席，他認為絕對是故意，「當時3壞球，右投砸中左打的頭部附近，這很少見，我覺得明顯是故意的，大聯盟應該要調查此事。」

他也被問到大谷挨砸後示意隊友冷靜的舉動，羅伯茲表示，「即便他知道是故意的，但他沒事，也不想把事情鬧大，我對此非常尊敬。」他表示大谷雖有瘀青，但並無大礙，明天可以正常出賽。

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道奇 羅伯茲 教士 大谷翔平

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