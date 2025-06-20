MLB／「完美一局」被主審搞掉 山本由伸無緣創日投紀錄

道奇隊日籍強投山本由伸主場面對教士的第三局，差點有機會上演「完全三振」的夢幻一局，然而主審卻把一記明顯的正中好球誤判成壞球，讓山本錯失歷史留名的機會，就連道奇自家轉播單位都忍不住發出怒吼！

山本由伸當時先是用6顆球連抓兩次三振，之後面對第三棒塔提斯（Fernando Tatis Jr.），山本前兩球迅速取得兩好球領先，第3球一記時速約154公里、偏中高角度的直球再度畫過好球帶。

從美國大聯盟官方系統「Baseball Savant」的追蹤判定來看，這球毫無疑問是個好球，原本將完成罕見的「Immaculate Inning」（一局3名打者皆被3球三振，總共只投9球即結束半局），然而球審哈德森（Marvin Hudson）卻未舉手判好球，反而認為是一顆壞球。

道奇主場轉播單位隨即爆發激烈反應，主播戴維斯（Joe Davis）幾乎是吶喊的聲音直呼：「山本的完美一局被哈德森毀了！」而當重播畫面再度證實是明顯好球，戴維斯只能無奈嘆氣。

球評卡洛斯（Eric Karros）也無奈表示：「那不是什麼擦邊球，而是正中紅心啊！」戴維斯更挖苦道：「能不能從3A借用一次ABS機器人主審？這實在太誇張了，明顯就是誤判！」

若能達成「完美一局」，山本由伸將成為大聯盟史上第119次締造者，而放眼道奇隊140多年歷史，也僅有7人曾達此紀錄。

不過讓山本由伸遺憾地恐怕也不只這一次誤判。這場比賽山本繳出6.1局失3分的優質先發，無奈隊友火力沒幫忙，退場時得分掛零，最終問天吞下本季第6敗，目前防禦率為2.76。

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