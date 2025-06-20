快訊

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

空服員警告搭飛機「2飲料」喝了恐脫水 自來水衛生堪憂也別碰

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「完美一局」被主審搞掉 山本由伸無緣創日投紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸無緣創紀錄，優質先發還問天吞敗。 美聯社
山本由伸無緣創紀錄，優質先發還問天吞敗。 美聯社

道奇隊日籍強投山本由伸主場面對教士的第三局，差點有機會上演「完全三振」的夢幻一局，然而主審卻把一記明顯的正中好球誤判成壞球，讓山本錯失歷史留名的機會，就連道奇自家轉播單位都忍不住發出怒吼！

山本由伸當時先是用6顆球連抓兩次三振，之後面對第三棒塔提斯（Fernando Tatis Jr.），山本前兩球迅速取得兩好球領先，第3球一記時速約154公里、偏中高角度的直球再度畫過好球帶。

從美國大聯盟官方系統「Baseball Savant」的追蹤判定來看，這球毫無疑問是個好球，原本將完成罕見的「Immaculate Inning」（一局3名打者皆被3球三振，總共只投9球即結束半局），然而球審哈德森（Marvin Hudson）卻未舉手判好球，反而認為是一顆壞球。

道奇主場轉播單位隨即爆發激烈反應，主播戴維斯（Joe Davis）幾乎是吶喊的聲音直呼：「山本的完美一局被哈德森毀了！」而當重播畫面再度證實是明顯好球，戴維斯只能無奈嘆氣。

球評卡洛斯（Eric Karros）也無奈表示：「那不是什麼擦邊球，而是正中紅心啊！」戴維斯更挖苦道：「能不能從3A借用一次ABS機器人主審？這實在太誇張了，明顯就是誤判！」

若能達成「完美一局」，山本由伸將成為大聯盟史上第119次締造者，而放眼道奇隊140多年歷史，也僅有7人曾達此紀錄。

不過讓山本由伸遺憾地恐怕也不只這一次誤判。這場比賽山本繳出6.1局失3分的優質先發，無奈隊友火力沒幫忙，退場時得分掛零，最終問天吞下本季第6敗，目前防禦率為2.76。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 山本由伸

相關新聞

MLB／大谷翔平挨砸還賣笑 山本由伸6.1局失3分陷敗投監獄

王牌投手山本由伸把關的一戰，道奇隊打線在他投球任內0分支援，讓他的6.1局失3分優質先發結局「問天」。道奇、教士打到9局...

MLB／大谷挨砸卻化身和平大使 道奇教頭：他不想把事情鬧大

教士今天以5：3擊敗道奇隊之戰，又因觸身球打出火藥味，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後再度直言，教士對大谷...

MLB／佐佐木朗希賽前走進教士休息區 日媒：極為罕見

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希目前仍在養傷，今天與教士隊交手賽前，他主動進對方休息室與對方投手教練交談，日媒直呼這是極為罕見的場景。 據日媒《Sponichi Annex》報導，佐佐木在道奇翻譯陪

MLB／「完美一局」被主審搞掉 山本由伸無緣創日投紀錄

道奇隊日籍強投山本由伸主場面對教士的第三局，差點有機會上演「完全三振」的夢幻一局，然而主審卻把一記明顯的正中好球誤判成壞球，讓山本錯失歷史留名的機會，就連道奇自家轉播單位都忍不住發出怒吼！ 山本

MLB／道奇拒ICE進入停車場 首度表態反對移民突襲行動

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇表示，他們今天拒絕美國移民暨海關執法局（ICE）探員進入道奇球場的停車場，這是道奇首次對導...

MLB／揮拳差點打中黃衫球迷 海盜投手桑塔納：他越線了

美職海盜隊投手桑塔納（Dennis Santana）在今天與老虎隊的雙重賽第二場比賽中，被拍到與一名身穿黃色球衣的球迷發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。