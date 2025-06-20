聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／揮拳差點打中黃衫球迷 海盜投手桑塔納：他越線了
美職海盜隊投手桑塔納（Dennis Santana）在今天與老虎隊的雙重賽第二場比賽中，被拍到與一名身穿黃色球衣的球迷發生衝突，甚至跳起揮拳試圖攻擊，桑塔納賽後表示該名球迷「越線了」。
「你們了解我，我是個冷靜的人。」桑塔納賽後表示：「我過去效力任何一支球隊都沒出過事，但這個人已經越線了好幾次。」
不過桑塔納拒絕透露該名球迷說了什麼話，「他越線了，我只想把事情說到這裡。我打了八年職棒，從沒遇過這樣的事情。」桑塔納說。
在社群媒體流傳的影片中，可以看到在牛棚中的桑塔納先是指著該名球迷向保全示意，隨後跳起來朝上方觀眾席前排的球迷揮打，但沒有打中，隨後桑塔納就被教練、隊友帶開。
對於場內維安人員的處理方式，桑塔納並未表示不滿，「我的工作是當投手，不是當保全人員，所以我無法評論他們的工作，我尊重他們，也尊重他們所做的事情。」
該名球迷當時似乎戴著白色的老虎球帽，身穿致敬海盜名人堂球星克萊門特（Roberto Clemente）的球衣，在衝突發生後，該球迷已經被驅逐出場。
桑塔納未受影響，他還是在第9局登板，解決一人次後遇到下雨延遲，比賽恢復後就被換下場，最終海盜打到延長賽10局以8：4擊敗老虎。
桑塔納表示，他事後已與總教練凱利（Don Kelly）談過這起事件，「他知道我對自己的行為感到後悔，你知道的，我是個職業球員。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言