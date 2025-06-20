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MLB／揮拳差點打中黃衫球迷 海盜投手桑塔納：他越線了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
海盜隊投手桑塔納今天與觀眾席上的球迷發生衝突。 美聯社
海盜隊投手桑塔納今天與觀眾席上的球迷發生衝突。 美聯社

美職海盜隊投手桑塔納（Dennis Santana）在今天與老虎隊的雙重賽第二場比賽中，被拍到與一名身穿黃色球衣的球迷發生衝突，甚至跳起揮拳試圖攻擊，桑塔納賽後表示該名球迷「越線了」。

「你們了解我，我是個冷靜的人。」桑塔納賽後表示：「我過去效力任何一支球隊都沒出過事，但這個人已經越線了好幾次。」

不過桑塔納拒絕透露該名球迷說了什麼話，「他越線了，我只想把事情說到這裡。我打了八年職棒，從沒遇過這樣的事情。」桑塔納說。

在社群媒體流傳的影片中，可以看到在牛棚中的桑塔納先是指著該名球迷向保全示意，隨後跳起來朝上方觀眾席前排的球迷揮打，但沒有打中，隨後桑塔納就被教練、隊友帶開。

對於場內維安人員的處理方式，桑塔納並未表示不滿，「我的工作是當投手，不是當保全人員，所以我無法評論他們的工作，我尊重他們，也尊重他們所做的事情。」

該名球迷當時似乎戴著白色的老虎球帽，身穿致敬海盜名人堂球星克萊門特（Roberto Clemente）的球衣，在衝突發生後，該球迷已經被驅逐出場。

桑塔納未受影響，他還是在第9局登板，解決一人次後遇到下雨延遲，比賽恢復後就被換下場，最終海盜打到延長賽10局以8：4擊敗老虎。

桑塔納表示，他事後已與總教練凱利（Don Kelly）談過這起事件，「他知道我對自己的行為感到後悔，你知道的，我是個職業球員。」

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老虎 海盜

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