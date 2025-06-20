MLB／國民超級新人再見轟終結11連敗 教頭：他天生心跳慢

國民隊今天靠著超級新人伍德（James Wood）再見2分砲，在延長賽第11局以4：3氣走洛磯隊，避免4連戰被橫掃，也中止11連敗。

伍德4局下敲2分砲幫助國民先馳得點，但洛磯5局上靠安打串聯追回2分，11局上托利亞（Michael Toglia）更敲出帶有1分打點的超前安打。

不過11局下伍德轟出2分砲，一棒說再見，讓國民球員、教練和球迷都解脫。伍德以22歲又275天年紀，成為國民隊史最年輕單場雙響砲又再見轟的球員。

國民避免2009年以後首度被洛磯系列賽橫掃，也逃過追平隊史2005年以來最長連敗紀錄。今年大聯盟最長連敗紀錄，目前是國民和運動家隊共同保持的11連敗。

伍德賽後受訪時直呼鬆了一口氣，「其實我們這段時間都很拚，只是運氣不站在我們這邊。今天終於有點轉運的感覺，能再度嘗到勝利的滋味真的很棒。」

「這應該是他多支再見轟中的第一支。」國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）激動表示，「很高興大家見證他的第一次，我希望未來還能看到很多，他天生心跳就慢，關鍵時刻就是想讓這種人站上打擊區，今天他做到了。」

JAMES WOOD

GAME OVER

WALK-OFF HOMER 😤 pic.twitter.com/wb5SDPFQB3 — MLB (@MLB) 2025年6月19日

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