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MLB／自稱大谷翔平粉絲 名人堂史摩茲：專注投球是最強投手
道奇隊大谷翔平本周二暌違663天重返大聯盟投手丘，飆出100.2英里（約161.2公里）火球，宣告強勢回歸。名人堂投手史摩茲（John Smoltz）也在節目上直呼，如果大谷專注投球，會是大聯盟最強投手。
史摩茲生涯累積213勝，8度入選明星賽，1996年拿下國聯塞揚獎。他近日在節目上談到大谷重返投手丘，「我之前說過很多次了，如果大谷專注投球，他會是聯盟最強的投手之一，我真的很興奮。可以看出他努力控制情緒，我覺得那非常了不起。」
主持人詢問是否有預期到大谷飆出100英里火球，史摩茲回應，「很高興他不是每一球都投100英里，他應該會在未來登板中繼續學習，需要時才拿出這球速，而不是每球都硬丟。投球整體有威力，我是他的大粉絲。」
史摩茲最後再次強調，「我說了很多次，如果他專注在投球，絕對會成為聯盟最強的投手。不過他是一名二刀流選手，我們很難看到他只當投手，但正因如此，我們能親眼見證這位歷史級球員展現的驚人投球表現。」
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