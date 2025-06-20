MLB／「聽到音樂響起真好」洋基終結6連敗 休息室亮藍色閃光

葛里沙姆（Trent Grisham）與高史密特（Paul Goldschmidt）的「背靠背」全壘打，讓洋基隊終於結束本季最長的6連敗，今天在主場以7：3擊敗天使隊，伴隨隨著勝利而來的，是球隊休息室久違的藍色閃光燈與震撼音樂再度響起。

「再次聽到音樂響起的感覺真的很好，」貢獻全隊最多三支安打的外野手貝林傑（Cody Bellinger）說：「很明顯，我們對最近幾場比賽感到非常沮喪，畢竟休息室裡有這麼多天賦球員，最終我們今天算是以很好的方式突破困境。」

最近洋基隊很少領先，甚至曾經歷連續30局未得分的低潮，直到昨天才打破鴨蛋，今天同樣是逆風開局，不過最終全隊敲出12支安打，先發9人都有成功上壘，從頭到尾的火力全開，展現出久違的生氣。

洋基隊終於結束本季最長的6連敗，賈吉今天也有 法國新聞社

1局下史丹頓（Giancarlo Stanton）的滾地球推進追平1分落後，2局上天使隊阿戴爾（Jo Adell）雖然轟出陽春砲，不過2局下葛里沙姆兩分砲超前後，下一棒高史密特也轟出陽春砲拉開分差，後續面對天使隊的追擊也都能攻下分數維持領先到底。

「我知道最近成績不理想，但我們其實沒有做太多改變。」高史密特表示：「這個比賽的勝負往往就在毫釐之間，從全壘打到警戒區飛球，差距非常小。」

洋基先發投手洛登（Carlos Rodon）雖然被敲4支安打中有三發全壘打，但都是陽春砲，6局失3分的優質先發讓他拿下本季第9勝，投92球拿下7次三振，另有1次四壞保送。

「三發陽春砲，我當然希望能處理得更好。」洛登說：「這周還有需要改進的地方，但總體來說，我們贏球了，這才是重點。牛棚在我退場後把比賽穩住了，真的值得肯定。」

Goldy got a hold of that one 🔥 pic.twitter.com/8XobbaRCxg — New York Yankees (@Yankees) 2025年6月19日

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