MLB／佐佐木朗希賽前走進教士休息區 日媒：極為罕見

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希目前仍在養傷，今天與教士隊交手賽前，他主動進對方休息室與對方投手教練交談，日媒直呼這是極為罕見的場景。

據日媒《Sponichi Annex》報導，佐佐木在道奇翻譯陪同下走向教士休息區，之後由教士翻譯接手，教士翻譯帶著佐佐木進入教士休息區內。

休息區中，佐佐木與教士投手教練尼巴拉（Ruben Niebla）進行數分鐘交談。尼巴拉表示這是私事，所以不便透露內容，但他透露兩人曾在休賽季共度3天，笑稱佐佐木是好孩子。

日媒直呼，雖然當時有教士工作人員陪同，但比賽前進入敵隊休息區並與對方教練交談，仍是極為罕見的場景。

佐佐木朗希休賽季曾到教士試訓，最終仍選擇與道奇簽約。佐佐木本季出賽8場，主投34.1局被敲29安（6轟），有22次保送和3次觸身球，失掉18分，防禦率4.72。

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