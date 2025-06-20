快訊

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

台灣寶可夢中心開賣116種寶可夢新品！再送「夏日游泳圈」、抽全套組合驚動網友

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／佐佐木朗希賽前走進教士休息區 日媒：極為罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 路透
佐佐木朗希。 路透

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希目前仍在養傷，今天與教士隊交手賽前，他主動進對方休息室與對方投手教練交談，日媒直呼這是極為罕見的場景。

據日媒《Sponichi Annex》報導，佐佐木在道奇翻譯陪同下走向教士休息區，之後由教士翻譯接手，教士翻譯帶著佐佐木進入教士休息區內。

休息區中，佐佐木與教士投手教練尼巴拉（Ruben Niebla）進行數分鐘交談。尼巴拉表示這是私事，所以不便透露內容，但他透露兩人曾在休賽季共度3天，笑稱佐佐木是好孩子。

日媒直呼，雖然當時有教士工作人員陪同，但比賽前進入敵隊休息區並與對方教練交談，仍是極為罕見的場景。

佐佐木朗希休賽季曾到教士試訓，最終仍選擇與道奇簽約。佐佐木本季出賽8場，主投34.1局被敲29安（6轟），有22次保送和3次觸身球，失掉18分，防禦率4.72。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 教士 佐佐木朗希

相關新聞

MLB／「聽到音樂響起真好」洋基終結6連敗 休息室亮藍色閃光

葛里沙姆（Trent Grisham）與高史密特（Paul Goldschmidt）的「背靠背」全壘打，讓洋基隊終於結束...

MLB／佐佐木朗希賽前走進教士休息區 日媒：極為罕見

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希目前仍在養傷，今天與教士隊交手賽前，他主動進對方休息室與對方投手教練交談，日媒直呼這是極為罕見的場景。 據日媒《Sponichi Annex》報導，佐佐木在道奇翻譯陪

MLB／自稱大谷翔平粉絲 名人堂史摩茲：專注投球是最強投手

道奇隊大谷翔平本周二暌違663天重返大聯盟投手丘，飆出100.2英里（約161.2公里）火球，宣告強勢回歸。名人堂投手史摩茲（John Smoltz）也在節目上直呼，如果大谷專注投球，會是大聯盟最強投

MLB／大谷投球後打擊小低潮 23日再登板

道奇隊日本球星大谷翔平本季初登板後，連兩場、八打數都沒敲安，包含昨天的雙殺打、滿壘時被三振，不過道奇還是靠史密斯代打再見...

MLB／國民連輸洛磯3場苦吞本季最長11連敗 教頭：真的盡力了

國民隊近期遭遇大低潮，今天又以1：3不敵洛磯隊，追平運動家隊今年5月的11連敗，並列本季大聯盟最長連敗紀錄。 國民先發投手帕克（Mitchell Parker）今天表現出色，主投6局投出8K，被

MLB／史密斯生涯第3支代打再見轟史上第2多 道奇左投感謝他

道奇隊今天在9局下半，靠著捕手史密斯（Will Smith）代打再見全壘打，以4：3氣走教士隊，也讓道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）鬆一口氣。 道奇先發投手西恩（Emmet

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。