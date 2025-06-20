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大谷投球後打擊小低潮 23日再登板
道奇隊日本球星大谷翔平本季初登板後，連兩場、八打數都沒敲安，包含昨天的雙殺打、滿壘時被三振，不過道奇還是靠史密斯代打再見轟取得五連勝；而投手大谷下次登板日也已經出爐，台灣時間廿三日對上國民隊。
道奇昨天以四比三擊敗教士隊，五局下先由孟西的三壘安打開啟道奇攻勢，帕赫斯高飛犧牲打追平，接著二、三壘有人時，魯辛一棒打回兩分，不過大谷翔平此時敲出雙殺終結攻勢。
七局下孟西選到保送後，帕赫斯被觸身球打中肩膀，兩出局後魯辛選到保送變滿壘，但大谷翔平卻吞下三振，無緣進帳打點，昨天總計四打數無安打、一次三振，打擊率下滑到兩成九二。
道奇九局上丟掉兩分，面對三比三平手局面，九局下道奇在一出局後啟用代打，史密斯從教士「守護神」蘇亞雷斯手中，敲出中右外野全壘打，一棒說再見。
大谷翔平在十七日的本季首次投打二刀流當天敲出兩支安打，但隨後連兩場熄火，昨天賽後總教練羅伯茲公布大谷的下次登板日，就在主場與國民三連戰的最後一場。羅伯茲先前曾透露，考量到後續要到洛磯隊作客，會安排大谷在主場登板。
大谷上一次先發只投一局、廿八球，被敲兩支安打失一分，最快球速一百點二哩（約一百六十一公里），如今休息五天再登板。
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