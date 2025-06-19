MLB／國民連輸洛磯3場苦吞本季最長11連敗 教頭：真的盡力了

國民隊近期遭遇大低潮，今天又以1：3不敵洛磯隊，追平運動家隊今年5月的11連敗，並列本季大聯盟最長連敗紀錄。

國民先發投手帕克（Mitchell Parker）今天表現出色，主投6局投出8K，被敲6安，只失1分是第6局被托利亞（Michael Toglia）敲陽春砲，牛棚投手洛德（Brad Lord）和荷西法拉（Jose Ferrer）各掉1分。

國民全場敲出7支安打，只靠伍德（James Wood）第7局的長打攻回1分，終場以1：3落敗。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）為球員們緩頰，「他們今天真的拚盡全力，我們沒成果可以拿出來說，但說真的，他們今天打得很好，投手表現也很出色。」

目前國民戰績30勝44敗，落露國聯東區龍頭大都會隊已達15場勝差。明天國民將與洛磯進行4連戰最終場，避免橫掃。如果這場沒有贏，接下來要和國聯西區龍頭道奇隊展開3連戰，連敗場次恐繼續堆加。

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