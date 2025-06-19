聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／史密斯生涯第3支代打再見轟史上第2多 道奇左投感謝他
道奇隊今天在9局下半，靠著捕手史密斯（Will Smith）代打再見全壘打，以4：3氣走教士隊，也讓道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）鬆一口氣。
道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）主投4局只失1分，羅布雷斯基接手後投了4局無失分，但9局上續投被敲3支安打，加上隊友失誤，失掉2分（1分自責），形成3：3平手局面。
9局下史密斯敲出反方向全壘打，這是他生涯第3發代打再見全壘打，與卡伯森（Charlie Culberson）、席茲（Larry Sheets）和布朗（Gates Brown）並列第2，僅次傳奇球星吉昂比（Jason Giambi）的6次。
「再見全壘打總是很有趣。」史密斯賽後受訪時說，「這真的讓人很興奮，觀眾也都超愛，能在煙火和歡呼中結束比賽，真的很有趣。」
本場比賽用球數74球的羅布雷斯基也感謝史密斯，「如果比賽進入10局上，我原本會再上場投球，但多虧史密斯，不需要了。我那時已經準備好要投下一局，結果史密斯敲全壘打，我想今晚工作結束了，比賽也結束了。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言