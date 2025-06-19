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MLB／史密斯生涯第3支代打再見轟史上第2多 道奇左投感謝他

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇史密斯。 法新社
道奇史密斯。 法新社

道奇隊今天在9局下半，靠著捕手史密斯（Will Smith）代打再見全壘打，以4：3氣走教士隊，也讓道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）鬆一口氣。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）主投4局只失1分，羅布雷斯基接手後投了4局無失分，但9局上續投被敲3支安打，加上隊友失誤，失掉2分（1分自責），形成3：3平手局面。

9局下史密斯敲出反方向全壘打，這是他生涯第3發代打再見全壘打，與卡伯森（Charlie Culberson）、席茲（Larry Sheets）和布朗（Gates Brown）並列第2，僅次傳奇球星吉昂比（Jason Giambi）的6次。

「再見全壘打總是很有趣。」史密斯賽後受訪時說，「這真的讓人很興奮，觀眾也都超愛，能在煙火和歡呼中結束比賽，真的很有趣。」

本場比賽用球數74球的羅布雷斯基也感謝史密斯，「如果比賽進入10局上，我原本會再上場投球，但多虧史密斯，不需要了。我那時已經準備好要投下一局，結果史密斯敲全壘打，我想今晚工作結束了，比賽也結束了。」

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