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MLB／大谷翔平「中5日」二刀流！23日對國民先發登板
大谷翔平本周二暌違663天重返大聯盟投手丘，道奇隊後天將與國民隊展開系列賽，大谷翔平預計台灣時間6月23日（下周一）擔任先發。
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天預告與國民隊交手的先發輪值，將依序派出克蕭（Clayton Kershaw）、梅伊（Dustin May）、大谷翔平。
大谷翔平休息5天後再先發，預計還是擔任開局投手，局數不會太長。
大谷翔平本周二對教士隊主投1局，被敲2支安打，失掉1分，總共投28球，最快球速達100.2英里（約161公里），四縫線速球均速99.1英里（約159.4公里）。
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