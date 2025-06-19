MLB／大谷翔平「中5日」二刀流！23日對國民先發登板

洋基隊今天與天使隊持續交手，終於在第2局打破連30局無得分的困境，但全場只敲出3支安打，最終仍以2比3輸球，吞下6連敗。 比賽進行到8局上，雙方2比2戰平，洋基投手克魯茲（Fernando Cr

2025-06-19 12:18