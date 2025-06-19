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MLB／賈吉陷入本季最大低潮 運動家威爾森打擊率、安打快追上了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）陷入低潮，最近8比賽只有3支安打，一共吞下17次三振。 路透
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）陷入低潮，最近8比賽只有3支安打，一共吞下17次三振。 路透

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）陷入低潮，最近8比賽只有3支安打，一共吞下17次三振，運動家隊23歲游擊手威爾森（Jacob Wilson）打擊率、安打數緊咬不放，隨時有機會攻頂。

運動家今天在主場對太空人隊之戰，4名投手被揮出20支安打，包括3支全壘打，以4：11慘敗，塞佛里諾（Luis Severino）先發5局失兩分，本季戰績掉到2勝7敗。

威爾森4打數1安打，三振、保送各1次，打擊率3成59、安打99支在大聯盟排名第2，領先者都是賈吉，兩人差距愈來愈近。

威爾森去年7月20日登上大聯盟，生涯第2季站穩先發，目前出賽70場打出搶眼表現，除了打擊率、安打數威脅賈吉領先地位，上壘率3成99也和巨人隊狄佛斯（Rafael Devers）並列大聯盟第6。

賈吉5月22日打擊率4成02，隔天降到3成96，進入6月逐漸下滑，16場比賽57次打數只有14支安打，包括5支全壘打，一共吞下28次三振，單月打擊率2成46是本季最差。

賈吉今年打擊率3成66、安打100支仍居大聯盟榜首，上壘率4成63、長打率7成29、OPS（整體攻擊指數）1.192也都排名第1，打點60分和水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）在美聯並列領先，全壘打26支落後羅利1支。

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賈吉 大聯盟

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