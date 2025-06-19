MLB／大谷連8打數無安打 道奇靠史密斯代打再見轟豪取5連勝
道奇隊日本球星大谷翔平今天4打數無安打，包含雙殺打、滿壘時被三振，本季初登板投球後連兩場、8打數都沒敲安，不過道奇隊還是靠史密斯（Will Smith）代打再見轟，以4：3擊敗教士隊，在4場系列賽中取得3勝優勢，也延續5連勝。
教士隊今天在2局上靠著迪亞茲（Elias Diaz）的適時安打先馳得點，不過5局下孟西（Max Muncy）的三壘安打開啟道奇隊攻勢，帕赫斯（Andy Pages）高飛犧牲打追平。
接著艾德曼（Tommy Edman）、金慧成兩支安打攻佔二、三壘，魯辛（Dalton Rushing）一棒敲回2分，不過大谷翔平此時敲出雙殺終結攻勢。
道奇隊與教士隊系列賽的火藥味，因為昨天出現2次觸身球而變得更濃厚，今天則是7局下孟西選到保送後，帕赫斯被觸身球打中肩膀，氣氛變得詭譎、道奇主場球迷也開始鼓譟，2出局後魯辛選到保送變滿壘，但大谷翔平卻吞下三振，無緣進帳打點。
道奇隊25歲投手西恩（Emmet Sheehan）繼2023年後再次返回大聯盟，傷後復出本季初登板先發4局被敲3支安打僅失1分；接手的羅布雷斯基（Justin Wrobleski）前4局被敲1支安打、沒掉分，9局上續投卻被敲出3支安打、掉2分（1分責失）。
面對3：3平手局面，9局下道奇隊在1出局後啟用代打，史密斯從教士隊「守護神」蘇亞雷斯（Robert Suarez）手中，敲出擊球初速99.7哩、飛行距離377呎的中右外野全壘打，一棒說再見。
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