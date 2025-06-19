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MLB／42歲韋蘭德復出首戰又輸了 改披巨人球衣還沒贏過

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韋蘭德今天傷癒復出，在舊金山主場復出對決守護者隊，不過只投4.2局失4分退場，本季首勝還是沒開張。 路透
韋蘭德今天傷癒復出，在舊金山主場復出對決守護者隊，不過只投4.2局失4分退場，本季首勝還是沒開張。 路透

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）因傷休兵1個月，今天在舊金山主場復出對決守護者隊，不過只投4.2局失4分退場，本季首勝仍未開張，巨人終場2：4輸球，吞下4連敗。

韋蘭德因右胸肌受傷進入傷兵名單，今天傷癒復出，本季第11次先發任務投不滿5局，被揮出7支安打，包括1支全壘打，投出6次三振，失4分（3分自責）吞敗，戰績掉到0勝4敗、防禦率4.45。

守護者是這位3屆塞揚獎強投最熟悉的對手，生涯20年已經對戰58場，1局上被揮出兩支安打、失1分，4局上因隊友失誤、被安打，再被許尼曼（Daniel Schneemann）轟出3分砲成為重傷害。

巨人開路先鋒拉莫斯（Heliot Ramos）5局下建功，從守護者先發投手艾倫（Logan Allen）的手中轟出兩分砲，但巨人到比賽結束未有攻勢，終場以兩分之差落敗，韋蘭德對守護者變成24勝25敗。

巨人打線全場只有6支安打，剛從紅襪隊跳槽過來的狄佛斯（Rafael Devers），轉隊第2戰再扛3棒指定打擊，3次打數掛零，被三振、保送各1次。

韋蘭德是大聯盟現役最高齡球員，生涯賺進4億1918萬美元更是史上最高，目前262勝、151敗都在現役投手排名第1。

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韋蘭德 巨人 守護者

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