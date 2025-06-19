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MLB／光芒討論17億美元出售球隊 預計留在坦帕灣蓋新球場

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒隊。 法新社
光芒隊。 法新社

NBA湖人隊今天以100億美元價碼售出，震驚體壇。根據《坦帕灣時報》報導，大聯盟光芒隊今天宣布與房地產開發商札魯普斯基（Patrick Zalupski）領導的團隊進行獨家談判，討論出售球隊事宜，金額約17億美元。

光芒球團指出，這個收購團隊包含多位坦帕灣地區重要投資人。球隊預計將繼續留在坦帕灣，符合大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）的期待，且新球場也預計在此地新建，新團隊也有意保留目前球團營運高層。

《Sportico》率先報導這項談判，交易金額約為17億美元，雖然札魯普斯基已簽署意向書，但尚未達成購買協議，意向書有期限，如果期限內無法達成協議，球隊將會與其他團隊展開談判，可能出現更高的報價。

如果光芒最終與札魯普斯基的團隊達成協議，大聯盟官方將進行詳細的審核程序，還需其他隊老闆投票通過，程序預計在球季結束前後完成。

光芒現任老闆史騰伯格（Stuart Sternberg）2004年入主球隊，他今天透過視訊會議向團隊員工說明目前情況，他表示如果自己仍掌控球隊，就無法獲得足夠支持來興建新球場，因此不得不採取賣球隊的行動。

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光芒

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