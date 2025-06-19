MLB／關鍵失誤導致洋基6連敗 沃爾普自責：第一時間判斷錯了

洋基隊今天與天使隊持續交手，終於在第2局打破連30局無得分的困境，但全場只敲出3支安打，最終仍以2比3輸球，吞下6連敗。

比賽進行到8局上，雙方2比2戰平，洋基投手克魯茲（Fernando Cruz）留下一出局滿壘危機，左投希爾（Tim Hill）成功讓打者擊出滾地球，但游擊手沃爾普（Anthony Volpe）先是接球不穩，再將球傳偏二壘，讓天使跑回致勝分。

沃爾普被視為最大戰犯，他賽後坦言自己判斷失誤，「一看到球打出來，我就知道自己必須積極出手處理，但就是第一時間的判斷錯了。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）則表示，球隊近期在許多小細節上都沒能執行到位，他也坦承看到沃爾普失誤會感到驚訝，但仍相信這位年輕游擊手能走出低潮。事實上，24歲的沃爾普近期手感冰冷，過去7場比賽僅繳出3安、打擊率僅0.115。此戰他9局下有機會敲回追平比分，卻以三振作收，整場4打數無安打。

「我知道自己可以做得更好。」沃爾普談到打擊低潮時說，「我們每個人對自己都有很高的要求，也知道現在沒有人打出應有表現。我會檢討自己的揮棒判斷，因為這是我能掌控的部分，我必須做得更好。」

對於球隊是否陷入「過度求表現」的壓力氛圍，沃爾普否認並表示大家仍互相支持，「我們每天都像開幕戰那樣全力以赴，也都互相扶持。我搞砸了，但希爾幫我善後，我們其實還有機會贏球。每天都是新的一天。我們會從今天學習，明天再重新來過，這就是棒球最棒的地方。」

From for sure double play to no outs from Volpe pic.twitter.com/idNAIqcg1b — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2025年6月19日

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