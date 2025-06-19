MLB／勇士總管強硬表態拒賣！王牌塞爾續留拚季後賽
勇士隊本季在國聯東區已大幅落後，外界也開始揣測勇士是否會在交易截止日前當賣家，尤其是將狀態極佳的王牌投手塞爾（Chris Sale）送出。不過，勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）近日在當地電台節目上，強硬駁斥傳聞。
「我知道外界有這些猜測。」安索波洛斯受訪時直言，「對我來說完全是荒唐的，我們不會賣，尤其是那些還擁有多年合約控制權的球員，這種事不會發生。」
安索波洛斯接著強調：「不會發生，請用粗體、斜體、大寫寫下來，我想讓大家知道我們不會賣人。」安索波洛斯坦言，除非到7月底球隊戰況發生極端變化，否則不會考慮任何清倉操作，「我們是為了贏而建隊，我們的目標就是一直全力爭取勝利。」
現年36歲的塞爾今年開季不穩，但進入5月後重拾王牌身手，今天對戰大都會隊更繳出8.2局無失分、7次三振的精采表現，防禦率降至2.52，仍是大聯盟頂級強投。
根據總管的說法，塞爾仍會是勇士下半季衝刺季後賽的核心戰力之一。目前勇士戰績33勝39敗，落後國聯龍頭大都會11場勝差，落後國聯外卡第3的教士隊6場。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言