MLB／勇士總管強硬表態拒賣！王牌塞爾續留拚季後賽

勇士隊本季在國聯東區已大幅落後，外界也開始揣測勇士是否會在交易截止日前當賣家，尤其是將狀態極佳的王牌投手塞爾（Chris Sale）送出。不過，勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）近日在當地電台節目上，強硬駁斥傳聞。

「我知道外界有這些猜測。」安索波洛斯受訪時直言，「對我來說完全是荒唐的，我們不會賣，尤其是那些還擁有多年合約控制權的球員，這種事不會發生。」

安索波洛斯接著強調：「不會發生，請用粗體、斜體、大寫寫下來，我想讓大家知道我們不會賣人。」安索波洛斯坦言，除非到7月底球隊戰況發生極端變化，否則不會考慮任何清倉操作，「我們是為了贏而建隊，我們的目標就是一直全力爭取勝利。」

現年36歲的塞爾今年開季不穩，但進入5月後重拾王牌身手，今天對戰大都會隊更繳出8.2局無失分、7次三振的精采表現，防禦率降至2.52，仍是大聯盟頂級強投。

根據總管的說法，塞爾仍會是勇士下半季衝刺季後賽的核心戰力之一。目前勇士戰績33勝39敗，落後國聯龍頭大都會11場勝差，落後國聯外卡第3的教士隊6場。

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