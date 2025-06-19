聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／8：0→8：12金鶯慘遭噩夢逆轉 光芒追平隊史紀錄
美國職棒大聯盟金鶯隊今天在2局上就攻下8分大局，怎麼也沒想到戰況隨後翻轉，光芒隊逐步追分在5局打完扳平，並靠著7局下的4分大局，反以12：8擊敗金鶯隊，追平隊史逆轉勝最大分差紀錄。
金鶯隊今天在2局上猛攻11人次，單局6支安打包含3轟，分別是考瑟（Colton Cowser）的三分砲、穆林斯（Cedric Mullins）陽春砲以及勞諾亞諾（Ramon Laureano）的三分砲。
不過光芒沒有放棄，3局下先靠安打串連攻下3分，4局下追加1分，5局下更是單局4分，勞爾（Brandon Lowe）的兩分砲追平比數；7局下更是在2出局後打了5人次，用4支安打加上1次保送，又攻下4分演出神奇大逆轉。
根據大聯盟官網，光芒落後8分的逆轉勝追平隊史紀錄，前兩次發生在2019年7月25日對戰藍鳥路隊，當時在第6局落後1：9的情況下，最終在第12局以10：9贏球；另一次是在2012年8月18日對上天使隊，從0：8追回並以10：8贏得比賽。
光芒牛棚群功不可沒，在先發投手布萊德利（Taj Bradley）僅投1.1局就丟掉7分（6分責失）退場後，6名牛棚投手接力吃完剩下7.2局，期間僅被敲1支安打、丟掉1分，就是凱利（Kevin Kelly）在2局上剛接手時被勞諾亞諾敲出的三分砲。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言