MLB／8：0→8：12金鶯慘遭噩夢逆轉 光芒追平隊史紀錄

美國職棒大聯盟金鶯隊今天在2局上就攻下8分大局，怎麼也沒想到戰況隨後翻轉，光芒隊逐步追分在5局打完扳平，並靠著7局下的4分大局，反以12：8擊敗金鶯隊，追平隊史逆轉勝最大分差紀錄。

金鶯隊今天在2局上猛攻11人次，單局6支安打包含3轟，分別是考瑟（Colton Cowser）的三分砲、穆林斯（Cedric Mullins）陽春砲以及勞諾亞諾（Ramon Laureano）的三分砲。

不過光芒沒有放棄，3局下先靠安打串連攻下3分，4局下追加1分，5局下更是單局4分，勞爾（Brandon Lowe）的兩分砲追平比數；7局下更是在2出局後打了5人次，用4支安打加上1次保送，又攻下4分演出神奇大逆轉。

根據大聯盟官網，光芒落後8分的逆轉勝追平隊史紀錄，前兩次發生在2019年7月25日對戰藍鳥路隊，當時在第6局落後1：9的情況下，最終在第12局以10：9贏球；另一次是在2012年8月18日對上天使隊，從0：8追回並以10：8贏得比賽。

光芒牛棚群功不可沒，在先發投手布萊德利（Taj Bradley）僅投1.1局就丟掉7分（6分責失）退場後，6名牛棚投手接力吃完剩下7.2局，期間僅被敲1支安打、丟掉1分，就是凱利（Kevin Kelly）在2局上剛接手時被勞諾亞諾敲出的三分砲。

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