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MLB／洋基中斷連30局掛零還是吞6連敗 賈吉近8戰慘吞17K

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基終於得分了，但「法官」賈吉（Aaron Judge）4次打數掛零還吞2K，最後還是輸天使推進6連敗。 美聯社
洋基終於得分了，但「法官」賈吉（Aaron Judge）4次打數掛零還吞2K，最後還是輸天使推進6連敗。 美聯社

洋基隊今天繼續在紐約主場迎戰天使隊，全場只出現3支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）4次打數掛零，再吞兩次三振，終場以2：3落敗，吞下本季最長6連敗。

洋基毫無主場優勢，輸掉4連戰前3戰，總共只得兩分，兩隊本季3勝3敗平手，明天進行最後一次交手。

天使打線面對洋基先發投手亞斯布洛（Ryan Yarbrough），首局就有攻勢，薛耶爾（Nolan Schanuel）轟出陽春砲，攻下全場第1分。

洋基賽前連續29局下未得分、連3場比賽遭完封，2局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）砲轟天使先發投手柯查諾維奇（Jack Kochanowicz），本季第10支全壘打出爐，追成1：1平手，洋基終於脫離連30局掛零的窘境。

4局下貝林傑（Cody Bellinger）轟出陽春砲，同樣是本季第10轟，洋基在這次系列賽首次領先，但天使5局上就靠阿戴爾（Jo Adell）陽春砲追平比數。

兩隊打完7局仍是2：2，天使8局上靠3次保送攻占滿壘，阿戴爾揮出內野滾地球攻下勝利打點，終場以1分之差險勝，洋基第4任投手克魯茲（Fernando Cruz）吞下本季第3敗。

賈吉陷入本季最大低潮，近8戰28次打數只有3支安打，一共吞下17次三振，打擊率從原本3成94掉到3成66，而且連5戰未開轟，全壘打停在26支，仍居大聯盟第2，落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）1支。

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賈吉 洋基 天使

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