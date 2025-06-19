聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／放過大谷吧！羅伯茲談道奇股東買湖人：他們有很多球星了
美國職棒道奇隊的控股老闆沃爾特（Mark Walter）將收購職籃NBA湖人隊的多數股權，取得經營主導，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）聽到球迷的幻想時，第一個反應是「別打大谷翔平的主意」。
道奇隊主要股東將斥資100億美元，從巴斯家族手中買下湖人隊的多數股權，消息傳出後，社群媒體上隨即被各種「大谷穿湖人球衣」的合成照洗版，有球迷好奇：「如果真的這樣，湖人會讓他打2號還是3號位？」
大谷鐵粉兼「Fox Sports」分析師韋蘭德（Ben Verlander）更說：「我們真的快要看到大谷翔平在耶誕大戰為湖人砍下50分了。活著真好。」
聽到這些想法，羅伯茲笑說：「他們（湖人）已經有夠多穿著紫金球衣的超級球星了，放過他吧。」羅伯茲也補充，現在湖人隊已經有八村壘作為日本代表，「我們會讓大谷好好待在棒球這邊。」
不過去年12月，大谷翔平曾與太太真美子現身湖人隊主場為八村壘加油，還獲贈印有名字的客製球衣，所以大谷穿湖人球衣並不全然是幻想。
至於是否期待自己也能坐在湖人隊場邊觀戰？羅伯茲笑著說：「我相信現在很多人都在聯絡沃爾特，我可能也會把自己加到名單上。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言