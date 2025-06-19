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大谷挨砸 道奇教頭抗議遭驅逐

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平右腿慘遭觸身球，讓他痛得當場大叫。(美聯社)
大谷翔平右腿慘遭觸身球，讓他痛得當場大叫。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平重返投手丘後隔天，五打席吞四次三振，唯一一次觸身球上壘更成為引線，總教練羅伯茲上場抗議，本季首次被驅逐出場，賽後更直言教士隊那一球是「故意的」。

道奇昨天以八比六擊敗教士，取得四連勝，仍在國聯西區排名第一。然而羅伯茲賽後依舊怒氣未消，導火線是三局下大谷翔平在一出局、無人在壘時，被教士先發投手瓦斯奎茲的九十三點八哩速球砸中右腿。

由於教士塔提斯在三局上才被觸身球砸到，裁判對兩隊都發出警告，然而羅伯茲進場想要確認狀況時，就被三壘審吉布森趕出場，隨後仍在場上爭執，賽後指出並未意識到當時已經被趕。

羅伯茲點出，瓦斯奎茲先投了一顆近身球，第二球才打到大谷。因此被問到是否覺得是故意的？他說：「當然是，我不認為那是投偏了，那是故意的。」瓦斯奎茲否認故意投觸身球，「我只是想投一顆內角速球，但沒能控制好球路。」

羅伯茲認為裁判「雙標」，因為教士總教練席爾特上場詢問就獲得解釋，「我想說的是，大家真正想要的是一致性。」二壘審哈德森解釋，教練不能對「警告」提出異議，因此不管羅伯茲說了什麼，只要抗議就是驅逐出場。

大谷單場狂吞四次三振，上次已是二○二二年九月七日，當時效力天使隊；而他前天暌違六百卅三天首度登板投球，先發一局被敲兩支安打、失一分，最快球速達一百點二哩。

大谷傷癒回歸，恢復二刀流首戰收視率破表，創下ＭＬＢ.ＴＶ史上最多觀看人數紀錄，比去年洋基、太空人隊開幕戰多出百分之廿八，下次登板時間可能落在廿二、廿三日對國民隊之戰。

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