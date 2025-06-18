MLB／大谷翔平發文曬挨球吻瞬間 教士投手IG遭球迷出征
教士隊投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez）今天投出93.8哩速球，砸中道奇隊日本巨星大谷翔平的右腿。賽後瓦斯奎茲個人IG湧入大量負面留言。
道奇與教士系列賽發生多次觸身球，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後直呼那球是故意的，瓦斯奎茲則否認故意投觸身球，「我本來只是想投一顆內角速球，但沒能控制好球路。」
大谷翔平被觸身球砸中後仍留在場上，表情雖痛苦，但踏上一壘後露出笑容。賽後他更在個人IG限時動態，分享自己挨觸身球的生動圖片。
不過網友們沒有放過瓦斯奎茲，到他的IG留下大量負評，英文、日文及中文都有，「想找麻煩是不是？把大谷弄受傷了怎麼辦？」、「骯髒球員」、「垃圾投手」、「回家吸奶嘴」、「有史以來最爛的運動家精神」。
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