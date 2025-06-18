MLB／洛磯爐主發威平隊史紀錄！單場7轟賞國民10連敗

位居大聯盟爐主的洛磯隊今天上演煙火秀，單場狂敲7轟，不僅轟垮國民隊，也追平隊史紀錄，終場以10：6擊敗踢館成功，收下本季第2度的3連勝，也賞給國民難堪的10連敗。不過賽後洛磯戰績仍然以16勝57敗居於聯盟墊底。

洛磯打線今天迎來爆發，其中托利亞（Michael Toglia）繳出3安猛打賞，當中包含雙響砲，進帳3分打點，洛磯先發投手桑撒堤拉（Antonio Senzatela）表現也夠水準，除了首局因暴投失掉1分非責失外，今天繳出5局無責失的好投。

Michael Toglia with two homers on the night! Rockies are blowing out the Nationals, who have lost nine straight pic.twitter.com/KIoJv0HxEE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年6月18日

除了托利亞外，艾斯特拉達（Thairo Estrada）在二局上敲出追平陽春砲追平比數，第七局古德曼（Hunter Goodman）、馬克馬洪（Ryan McMahon）、托利亞、西里亞德（Sam Hilliard）都開轟，洛磯單局4轟，打下6分大局。

最後在八局上，2016狀元莫尼亞克（Mickey Moniak）開轟再添1分敲陽春砲為洛磯添分，不過八局下國民隊靠著洛伊（Nathaniel Lowe）敲陽春砲追回1分，九局下再靠著賈西亞（Luis García Jr.）的2分砲單局打進4分，但國民最後仍吞下敗仗，目前以30勝43敗居國東第4。

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