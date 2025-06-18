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MLB／鈴木誠也逆轉3分砲打點國聯第2 談PCA超美技：不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊日本強打鈴木誠也。 美聯社
小熊隊日本強打鈴木誠也。 美聯社

小熊隊今天以5：3擊敗釀酒人隊，日本強打鈴木誠也第5局轟出的逆轉三分砲是本季第18轟。隊友「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）第8局炸裂本季第19轟，再度獨居全隊第一，鈴木賽後透露內心想法。

5局下小熊1出局攻占二、三壘，鈴木誠也鎖定釀酒人投手派翠克（Chad Patrick）的伸卡球，扛出左外野逆轉三分砲。阿姆斯壯8局下補上一發超大號陽春砲，飛行距離452英尺和擊球初速111.5英里都創個人生涯新高。

小熊隊中外野手「PCA」阿姆斯壯。 美聯社
小熊隊中外野手「PCA」阿姆斯壯。 美聯社

阿姆斯壯敲出全壘打後，全場響起MVP歡呼聲，阿姆斯壯受訪時說，「我第一次聽到這種呼聲，我有好好享受當下。」他也稱讚鈴木誠也的三分砲，「那支全壘打是比賽的關鍵一擊。」

這一轟讓阿姆斯壯超越鈴木誠也，再度成為小熊隊內全壘打王，對此鈴木誠也開玩笑表示，「我當下的第一反應是他幹嘛那樣啊？不過我同時替他感到開心。」

阿姆斯壯是一名跑打守兼備球員，他第8局上演美技接殺，據Statcast統計，這球成功接殺機率只有5%，鈴木誠也談到這次神撲只說：「不可能！」

阿姆斯壯目前是明星賽國聯外野手最高票，據統計，阿姆斯壯守備貢獻值（Fielding Run Value）12分全大聯盟第一，跑壘貢獻值4.8分全大聯盟第一，勝利貢獻值（fWAR）3.9與大谷翔平並列國聯第一。本季出賽72場，打擊率0.270，整體攻擊指數（OPS）0.855，累積19轟、58打點、23次盜壘與52得分。

鈴木誠也明星賽國聯指定打擊3高票，落後大谷翔平和巨人隊狄佛斯（Rafeal Devers），本季他打擊率0.261，OPS為0.853，61分打點國聯第2僅次大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）的63分打點。

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鈴木誠也 小熊

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