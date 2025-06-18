MLB／賽後還在氣…羅伯茲被趕怒批雙標 裁判做出解釋

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）本季第一次被驅逐出場，就是為了子弟兵大谷翔平被觸身球砸中。但正確說，羅伯茲還沒開始抗議就已經被趕出場，羅伯茲賽後痛批裁判「雙標」。

今天道奇隊雖然以8：6擊敗教士隊，但3局下大谷翔平被觸身球砸中後，裁判給予兩隊警告，羅伯茲才剛踏上場要詢問，就被三壘審吉布森（Tripp Gibson）趕出場，快到就連一壘上的大谷翔平還沒意識到，仍在有說有笑。

Trending today in Japan: Revenge dead ball 報復死球 because, with the Padres player having been hit earlier, Japanese fans feel sure it was deliberate, and felt that the umpire should have done something.



Ohtani (though surely in pain) laughed it off. pic.twitter.com/V4S7QNPwLL — Timothy Takemoto (@nihonbunka) June 18, 2025

羅伯茲表示，自己當下只是想了解裁判怎麼做出這個判斷，後來走上場尋求解釋時，還沒意識到自己已經被驅逐出場，直到事後才發現。

讓羅伯茲更不滿的是，回頭一看，發現教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）同樣上場與裁判對話，還獲得解釋，「坦白說，這讓我心情非常複雜。」

羅伯茲賽後記者會上情緒激動指出，對兩隊發出警告根本不合理，「雖然（3局上）球有打到塔提斯（Fernando Tatis Jr.），但那當然不是故意的，當時是無人出局、二壘有人，我們不希望讓任何人上壘，更何況後面還是中心打線。」

而道奇隊確實在3局上掉了2分，羅伯茲最後表示：「我想說的是，大家真正想要的是『一致性』。我只是想知道，為什麼會做出那樣的判決？今後又打算怎麼處理？但我在還沒獲得答案之前就被驅逐了，所以我只能說，那場比賽裁判沒有做到一致性。」

此戰裁判長、二壘審哈德森（Marvin Hudson）在賽後向媒體解釋：「他（羅伯茲）是很憤怒。但根據規定，教練不能對『警告』提出異議。所以不管他當下說了什麼，只要抗議了這項警告，我們就只能驅逐他出場。」

商品推薦