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MLB／賽後還在氣…羅伯茲被趕怒批雙標 裁判做出解釋

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
奇教頭羅伯茲(30)與裁判爭執。 路透
奇教頭羅伯茲(30)與裁判爭執。 路透

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）本季第一次被驅逐出場，就是為了子弟兵大谷翔平被觸身球砸中。但正確說，羅伯茲還沒開始抗議就已經被趕出場，羅伯茲賽後痛批裁判「雙標」。

今天道奇隊雖然以8：6擊敗教士隊，但3局下大谷翔平被觸身球砸中後，裁判給予兩隊警告，羅伯茲才剛踏上場要詢問，就被三壘審吉布森（Tripp Gibson）趕出場，快到就連一壘上的大谷翔平還沒意識到，仍在有說有笑。

羅伯茲表示，自己當下只是想了解裁判怎麼做出這個判斷，後來走上場尋求解釋時，還沒意識到自己已經被驅逐出場，直到事後才發現。

讓羅伯茲更不滿的是，回頭一看，發現教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）同樣上場與裁判對話，還獲得解釋，「坦白說，這讓我心情非常複雜。」

羅伯茲賽後記者會上情緒激動指出，對兩隊發出警告根本不合理，「雖然（3局上）球有打到塔提斯（Fernando Tatis Jr.），但那當然不是故意的，當時是無人出局、二壘有人，我們不希望讓任何人上壘，更何況後面還是中心打線。」

而道奇隊確實在3局上掉了2分，羅伯茲最後表示：「我想說的是，大家真正想要的是『一致性』。我只是想知道，為什麼會做出那樣的判決？今後又打算怎麼處理？但我在還沒獲得答案之前就被驅逐了，所以我只能說，那場比賽裁判沒有做到一致性。」

此戰裁判長、二壘審哈德森（Marvin Hudson）在賽後向媒體解釋：「他（羅伯茲）是很憤怒。但根據規定，教練不能對『警告』提出異議。所以不管他當下說了什麼，只要抗議了這項警告，我們就只能驅逐他出場。」

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道奇 羅伯茲 大谷翔平

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