MLB／教士教頭否認對大谷故意觸身 投手瓦斯奎茲也喊冤

道奇隊日本球星大谷翔平挨了一記觸身球後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也因為上場抗議被驅逐出場，羅伯茲賽後表示：「那一球是故意的。」

道奇隊今天以8：6擊敗教士隊，然而3局下曾出現火爆場面，大谷翔平在1出局、無人在壘時，被瓦斯奎茲（Randy Vasquez）的93.8哩速球砸中右腿，大谷當下露出疼痛表情，不過站上一壘後就有說有笑。

Trending today in Japan: Revenge dead ball 報復死球 because, with the Padres player having been hit earlier, Japanese fans feel sure it was deliberate, and felt that the umpire should have done something.



Ohtani (though surely in pain) laughed it off. pic.twitter.com/V4S7QNPwLL — Timothy Takemoto (@nihonbunka) June 18, 2025

由於先前教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也被觸身球砸到，裁判因此對兩隊都發出警告，然而當羅伯茲剛站上場想要確認狀況時，就被三壘審吉布森（Tripp Gibson）趕出場，羅伯茲忍不住大發脾氣，但只能無奈退場。

羅伯茲賽後受訪時指出，大谷那一球是無人在壘，而且瓦斯奎茲先投了一顆近身球，第二球才打到。因此被媒體問到是否覺得對方是故意的？羅伯茲肯定地說：「當然，當然是。我不認為那是投偏了，我認為那是故意的。這也是我們都知道的，所謂『棒球的一部分』。」

瓦斯奎茲否認自己有故意觸身球，「我本來只是想投一顆內角速球，但沒能控制好球路。」

教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）則說，球場上會發生各種事情，每個人都想投出好球，「重點還是專注在投出好的品質，瓦斯奎茲當時是瞄準內角，球比預期的更靠內，才會打中人。

不過席爾特也點出，上個系列賽塔提斯就曾被觸身球，今天又挨了一次，「說實話，這讓我感覺不太好。」

商品推薦