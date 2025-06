MLB／教士教頭否認對大谷故意觸身 投手瓦斯奎茲也喊冤

道奇隊日本球星大谷翔平挨了一記觸身球後,總教練羅伯茲(Dave Roberts)也因為上場抗議被驅逐出場,羅伯茲賽後表示:「那一球是故意的。」

道奇隊今天以8:6擊敗教士隊,然而3局下曾出現火爆場面,大谷翔平在1出局、無人在壘時,被瓦斯奎茲(Randy Vasquez)的93.8哩速球砸中右腿,大谷當下露出疼痛表情,不過站上一壘後就有說有笑。

Trending today in Japan: Revenge dead ball 報復死球 because, with the Padres player having been hit earlier, Japanese fans feel sure it was deliberate, and felt that the umpire should have done something.



