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MLB／觸身球羅生門 道奇教頭抱不平：絕對是故意砸大谷的

聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯茲認為對方肯定是故意砸到大谷，也不解為何自己會被警告。 美聯社
羅伯茲認為對方肯定是故意砸到大谷，也不解為何自己會被警告。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平今日以以第1棒DH身份上場。今日他僅靠1次觸身球上壘，苦吞4K。不過今日的焦點是第三局大谷遭到時速94英里速球砸中，現場觀眾立即爆出一片噓聲。裁判們最終決定對2隊提出警告，而道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）激烈抗議後被驅逐出場。

導火線發生在三局上半，道奇投手崔維諾（Lou Trivino）對教士主砲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球，被認為是在為前一天被砸到的隊友帕赫斯（Andy Pages）出氣。因此，教士隊可能將這視為理由，在之後回敬給大谷一球作為報復

大谷遭到觸身球擊中後上到一壘，仍能有說有笑，狀況似乎沒有被影響 美聯社
大谷遭到觸身球擊中後上到一壘，仍能有說有笑，狀況似乎沒有被影響 美聯社

對於兩隊都收到警告，教練表示無法理解。他說：「今天我們確實打到了塔提斯，但那是在無人出局的情況下，我們怎麼可能會白送壘包，所以絕對不是故意的，但他們卻砸大谷，那球軌跡明顯不自然。我希望裁判能說明為什麼我們也要被警告。」

他更斷言：「對大谷的那球，絕對是故意的。」不過昨天的當事人帕耶斯反而處之泰然：「我不認為是故意的。」但他也補充道：「看到大谷被打讓我感到很沮喪。他是我們最強打者，還好沒有受傷。」後續大谷被砸到後仍在一壘上露出微笑，看起來並無大礙。

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道奇 塔提斯

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