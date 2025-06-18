MLB／觸身球羅生門 道奇教頭抱不平：絕對是故意砸大谷的

道奇隊日籍球星大谷翔平今日以以第1棒DH身份上場。今日他僅靠1次觸身球上壘，苦吞4K。不過今日的焦點是第三局大谷遭到時速94英里速球砸中，現場觀眾立即爆出一片噓聲。裁判們最終決定對2隊提出警告，而道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）激烈抗議後被驅逐出場。

導火線發生在三局上半，道奇投手崔維諾（Lou Trivino）對教士主砲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球，被認為是在為前一天被砸到的隊友帕赫斯（Andy Pages）出氣。因此，教士隊可能將這視為理由，在之後回敬給大谷一球作為報復

Trending today in Japan: Revenge dead ball 報復死球 because, with the Padres player having been hit earlier, Japanese fans feel sure it was deliberate, and felt that the umpire should have done something.



Ohtani (though surely in pain) laughed it off. pic.twitter.com/V4S7QNPwLL — Timothy Takemoto (@nihonbunka) June 18, 2025

大谷遭到觸身球擊中後上到一壘，仍能有說有笑，狀況似乎沒有被影響 美聯社

對於兩隊都收到警告，教練表示無法理解。他說：「今天我們確實打到了塔提斯，但那是在無人出局的情況下，我們怎麼可能會白送壘包，所以絕對不是故意的，但他們卻砸大谷，那球軌跡明顯不自然。我希望裁判能說明為什麼我們也要被警告。」

他更斷言：「對大谷的那球，絕對是故意的。」不過昨天的當事人帕耶斯反而處之泰然：「我不認為是故意的。」但他也補充道：「看到大谷被打讓我感到很沮喪。他是我們最強打者，還好沒有受傷。」後續大谷被砸到後仍在一壘上露出微笑，看起來並無大礙。

Dave Roberts has been ejected after ripping the umpire following Shohei Ohtani getting hit with a dirty pitch.



There’s been few times we’ve seen Doc mad like this 😳 pic.twitter.com/ZsOuoMbRlb — Dodgers Nation (@DodgersNation) June 18, 2025

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