MLB／觸身球羅生門 道奇教頭抱不平：絕對是故意砸大谷的

道奇隊日籍球星大谷翔平今日以以第1棒DH身份上場。今日他僅靠1次觸身球上壘,苦吞4K。不過今日的焦點是第三局大谷遭到時速94英里速球砸中,現場觀眾立即爆出一片噓聲。裁判們最終決定對2隊提出警告,而道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)激烈抗議後被驅逐出場。

導火線發生在三局上半,道奇投手崔維諾(Lou Trivino)對教士主砲塔提斯(Fernando Tatis Jr.)投出觸身球,被認為是在為前一天被砸到的隊友帕赫斯(Andy Pages)出氣。因此,教士隊可能將這視為理由,在之後回敬給大谷一球作為報復

Trending today in Japan: Revenge dead ball 報復死球 because, with the Padres player having been hit earlier, Japanese fans feel sure it was deliberate, and felt that the umpire should have done something.



