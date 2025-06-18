MiLB／南韓強投高祐錫遭馬林魚釋出！領450萬美元無緣大聯盟

前韓國職棒LG雙子隊終結者高祐錫去年以2年450萬美元合約加盟教士隊，但因表現不佳被交易至馬林魚隊，無奈遭遇傷勢無法穩定出賽，今天更遭到馬林魚釋出，挑戰美職2個球季，還沒登上過大聯盟例行賽投手丘。

今年將滿27歲的高祐錫擁有最快158公里球速，2017年加盟LG雙子，7年韓職生涯累計138次救援成功，2022年以42次救援成功奪下該年救援王。2024年初透過入札制度加盟教士，雖受邀參加大聯盟春訓，但表現不佳，球團讓他從2A起步。

2024年季中教士發動4換1交易，將高祐錫在內的4名球員送到馬林魚，得到打擊王阿拉斯（Luis Arraez）。高祐錫在交易案發生不久後，被馬林魚放入指定讓渡名單，最終選擇續留馬林魚，該球季在小聯盟度過，總共出賽44場，防禦率6.54。

今年高祐錫開季表現仍然不穩，還出現右手骨折傷勢，雖然從3A回歸後出賽5場，主投5.2局，防禦率1.59，但仍遭到球隊釋出，入札美職至今仍無緣登上大聯盟。

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