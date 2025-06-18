MiLB／藤浪連8場無失分仍遭釋出 波拉斯：尋求日本在內機會

效力水手隊3A的日本火球男藤浪晉太郎近期狀況回穩，但今天水手3A官網顯示，藤浪今天遭到釋出。年初藤浪才以附帶大聯盟春訓的小聯盟約加盟水手，如今成為自由球員，動向尚不明確，經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）透露，將會尋求日本在內的下個舞台。

旅美進入第3年的藤浪晉太郎，今年在春訓出賽8場，共投7.2局，防禦率5.87，開季後從小聯盟出發。本季在小聯盟出賽21場，皆是後援登板，主投18.2局，繳出4次中繼成功，防禦率5.79，飆出24K。

控球向來是藤浪的罩門，他在18.2局的投球中送出多達26次保送，另外還有3次觸身球，每局被上壘率是偏高的1.98，進而導致雖然他狀況略為回穩，仍遭球團捨棄。目前藤浪保持連8場無失分，6月目前防禦率仍為0的狀態。

藤浪晉太郎有197公分的高大身材，最快球速可以來到105英里（約165公里）。2012年與現道奇隊球星大谷翔平一同參加日職選秀，藤浪獲得阪神虎隊第1指名，2023年透過入札制度加盟運動家隊，後續轉戰金鶯、大都會及水手隊，但表現都不甚理想。

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