MLB／海盜明星外野手第二局突消失 妻子臨盆火速離場陪產
海盜隊今天作客老虎隊，先發右外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）打完第1個打席後就退場，由卡納里歐（Alexander Canario）接替，原因是雷諾斯首局結束後得知老婆即將臨盆，趕緊離場陪產。
雷諾斯預計會使用大聯盟陪產假（Paternity List）制度，這項制度允許球員在妻子剛生產完能暫時脫離戰線，專心陪伴家庭。
雷諾斯首打席被三振後就退場，接替的卡納里歐3局上擊出2分打點安打，幫助海盜超前，但海盜最終遭老虎逆轉，以3：7落敗。
現年30歲的雷諾斯曾2度入選明星賽，本季目前累積8轟、39分打點，打擊率2成22。海盜總教練凱利（Don Kelly）表示，希望雷諾斯能在周末對戰遊騎兵隊的系列賽回歸，「依照時間點來看，我希望他能如期回來。」
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