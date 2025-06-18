快訊

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

2女人的戰爭！李怡貞求償7億印尼盾 陳沂反嗆：代小學老師管教你

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紐郵形容洋基打線突然AWOL 賈吉嚴重低潮又遭羅利超前全壘打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊。 路透
洋基隊。 路透

美聯最會得分的洋基隊，想跑回本壘變成不可能的任務，今天在紐約主場35278名球迷前，又以0：4不敵天使隊，吞下本季最長5連敗；紐約郵報指出，洋基打線突然AWOL，連續3場比賽遭完封，莫名其妙陷入沉默。

AWOL是absent without leave的縮寫，意謂擅離職守，紐約郵報特別點出，洋基球迷從低語聲變成抱怨，然後變成憤怒加噓聲，今天在洋基球場更用震耳欲聾的聲音表達不滿，失望之情遠比球員的擊球聲更強烈。

洋基本季得370分是美聯球隊最多，在大聯盟只落後道奇、小熊隊，但最近3場比賽連續29局無法破蛋，「法官」賈吉（Aaron Judge）近7戰24次打數只有3支安打，一共吞下15次三振，打擊率從原本3成94掉到3成72，繼續保有大聯盟打擊王頭銜。

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）今天對紅襪隊之戰2局下轟出滿貫砲，本季第27轟出爐，獨居大聯盟全壘打王，賈吉26轟居次； 紐約郵報指出，賈吉遭遇本季首次低潮，其餘打者紛紛效法他們的領袖，今天只有4支安打，連3戰被完封期間，攻占得點圈25次打數只有1安。

洋基「二年級生」華倫（Will Warren）今天先發6局失3分，投出11次三振寫下個人單場新高，優質表現仍吞本季第4敗，紐約郵報認為他已竭盡全力，不該受到指責。

洋基5月27到29日作客天使球場，3連戰橫掃對手，不料這次在主場4連戰前兩戰一路掛零，吞下近10戰第7敗，目前戰績42勝30敗仍居美聯東區龍頭，領先排名第2的光芒隊2.5場勝差。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

賈吉 洋基 大聯盟

延伸閱讀

MLB／洋基連3場、29局得分掛蛋！賈吉「輪休」後狀況好慘

MLB／洋基賈吉明星賽票數領先大谷翔平 有望連莊人氣王

賈吉不愧洋基史上最強打者 專家認證他已超越「棒球之神」

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

相關新聞

MLB／大谷翔平挨觸身球 羅伯茲氣噗噗抗議本季首次遭驅逐出場

道奇與教士隊的國聯宿敵交手也打得火熱，兩天有3名球員遭到觸身球「伺候」，當今天大谷翔平被砸時，不僅主場觀眾報以噓聲，道奇...

MLB／紐郵形容洋基打線突然AWOL 賈吉嚴重低潮又遭羅利超前全壘打

美聯最會得分的洋基隊，想跑回本壘變成不可能的任務，今天在紐約主場35278名球迷前，又以0：4不敵天使隊，吞下本季最長5...

MLB／「我願意守任何位置」 狄佛斯加盟巨人展現配合度

球星狄佛斯（Rafael Devers）因為守備位置與紅襪隊球團發生衝突，在前天被交易到巨人隊，今天在新球隊加盟記者會上...

MLB／海盜明星外野手第二局突消失 妻子臨盆火速離場陪產

海盜隊今天作客老虎隊，先發右外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）打完第1個打席後就退場，由卡納里歐（Alexander Canario）接替，原因是雷諾斯首局結束後得知老婆即將臨盆，趕緊離場陪

MLB／球彈手套「助攻」雙城三分砲 紅人外野手敲安洗白逆轉勝

雙城隊貝德（Harrison Bader）今天敲出的三分砲，有紅人外野手弗萊利（Jake Fraley）「助攻」，然而一...

MLB／王建民恩師降臨大聯盟明星賽！受邀擔任榮譽教頭

將於美國時間7月15日開打的MLB明星賽，除了眾家球星正在競逐選票之外，還有一位傳奇人物受邀加入陣容。入選名人堂的前洋基隊總教練托瑞（Joe Torre），受現任洋基教頭布恩（Aaron Boone）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。