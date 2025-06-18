MLB／紐郵形容洋基打線突然AWOL 賈吉嚴重低潮又遭羅利超前全壘打

美聯最會得分的洋基隊，想跑回本壘變成不可能的任務，今天在紐約主場35278名球迷前，又以0：4不敵天使隊，吞下本季最長5連敗；紐約郵報指出，洋基打線突然AWOL，連續3場比賽遭完封，莫名其妙陷入沉默。

AWOL是absent without leave的縮寫，意謂擅離職守，紐約郵報特別點出，洋基球迷從低語聲變成抱怨，然後變成憤怒加噓聲，今天在洋基球場更用震耳欲聾的聲音表達不滿，失望之情遠比球員的擊球聲更強烈。

洋基本季得370分是美聯球隊最多，在大聯盟只落後道奇、小熊隊，但最近3場比賽連續29局無法破蛋，「法官」賈吉（Aaron Judge）近7戰24次打數只有3支安打，一共吞下15次三振，打擊率從原本3成94掉到3成72，繼續保有大聯盟打擊王頭銜。

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）今天對紅襪隊之戰2局下轟出滿貫砲，本季第27轟出爐，獨居大聯盟全壘打王，賈吉26轟居次； 紐約郵報指出，賈吉遭遇本季首次低潮，其餘打者紛紛效法他們的領袖，今天只有4支安打，連3戰被完封期間，攻占得點圈25次打數只有1安。

洋基「二年級生」華倫（Will Warren）今天先發6局失3分，投出11次三振寫下個人單場新高，優質表現仍吞本季第4敗，紐約郵報認為他已竭盡全力，不該受到指責。

洋基5月27到29日作客天使球場，3連戰橫掃對手，不料這次在主場4連戰前兩戰一路掛零，吞下近10戰第7敗，目前戰績42勝30敗仍居美聯東區龍頭，領先排名第2的光芒隊2.5場勝差。

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