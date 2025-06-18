MLB／球彈手套「助攻」雙城三分砲 紅人外野手敲安洗白逆轉勝

雙城隊貝德（Harrison Bader）今天敲出的三分砲，有紅人隊外野手弗萊利（Jake Fraley）「助攻」，然而一度逆轉的比數，最後仍由紅人以6：5要回勝利。

雙城隊今天雖然在3局上靠著巴克斯頓（Byron Buxton）的陽春砲先馳得點，然而4局下紅人隊保送加上安打串連，一口氣攻下4分逆轉。

6局上雙城隊在2出局後靠著失誤續命，接著2支安打換回1分，輪到貝德打擊時，敲出右外野深遠飛球，弗萊利退到全壘打牆前跳起，不料球打到手套彈出場外，形成一發三分砲，讓雙城隊反而取得5：4領先。

這發全壘打飛行距離350呎，而紅人主場右外野全壘打牆距離是347呎，就算弗萊利沒碰到也會出牆，而根據數據，這在大聯盟30個球場中只有3個球場會形成全壘打，紅人主場外還有洋基、光芒主場。

不過6局下紅人隊同樣在2出局後反擊，弗萊利先敲出安打，麥克連（Matt McLain）也敲安，隨後費里多（TJ Friedl）的二壘安打一棒2分打點，再次要回領先，而且沒有再落後過。

紅人隊先發投手艾伯特（Andrew Abbott）5.2局被敲8支安打，丟掉5分僅1分責失，逃過敗投而無關勝負，接手的巴洛（Scott Barlow）1.1局2次三振，沒被敲安打無失分，拿下勝投。

Harrison Bader gets an ASSIST on a go-ahead home run 🤯 pic.twitter.com/xzX5bZ5z0B — MLB (@MLB) 2025年6月18日

商品推薦