快訊

立委鄭正鈐遭告發貪汙！疑替廠商喬事情 反要求供養助理薪資

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／球彈手套「助攻」雙城三分砲 紅人外野手敲安洗白逆轉勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅人外野手弗萊利。 美聯社
紅人外野手弗萊利。 美聯社

雙城隊貝德（Harrison Bader）今天敲出的三分砲，有紅人隊外野手弗萊利（Jake Fraley）「助攻」，然而一度逆轉的比數，最後仍由紅人以6：5要回勝利。

雙城隊今天雖然在3局上靠著巴克斯頓（Byron Buxton）的陽春砲先馳得點，然而4局下紅人隊保送加上安打串連，一口氣攻下4分逆轉。

6局上雙城隊在2出局後靠著失誤續命，接著2支安打換回1分，輪到貝德打擊時，敲出右外野深遠飛球，弗萊利退到全壘打牆前跳起，不料球打到手套彈出場外，形成一發三分砲，讓雙城隊反而取得5：4領先。

這發全壘打飛行距離350呎，而紅人主場右外野全壘打牆距離是347呎，就算弗萊利沒碰到也會出牆，而根據數據，這在大聯盟30個球場中只有3個球場會形成全壘打，紅人主場外還有洋基、光芒主場。

不過6局下紅人隊同樣在2出局後反擊，弗萊利先敲出安打，麥克連（Matt McLain）也敲安，隨後費里多（TJ Friedl）的二壘安打一棒2分打點，再次要回領先，而且沒有再落後過。

紅人隊先發投手艾伯特（Andrew Abbott）5.2局被敲8支安打，丟掉5分僅1分責失，逃過敗投而無關勝負，接手的巴洛（Scott Barlow）1.1局2次三振，沒被敲安打無失分，拿下勝投。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

雙城 紅人

延伸閱讀

MLB／洋基連3場、29局得分掛蛋！賈吉「輪休」後狀況好慘

MLB／費城人外野手嗆聲教頭遭「冷凍」 斷現役第2長連續先發

MLB／大谷翔平回歸登板收視率破表 下次登板日有譜

MLB／打者翔平加倍奉還投手大谷的失分 雙安助道奇強壓教士

相關新聞

MLB／大谷翔平回歸登板收視率破表 下次登板日有譜

道奇隊日本球星大谷翔平昨天重返投手丘，傷癒後首度展現二刀流備受關注，創下MLB.TV歷史上的觀看人數紀錄，而總教練羅伯茲...

MLB／洋基連3場、29局得分掛蛋！賈吉「輪休」後狀況好慘

洋基隊打線近況不佳，今天與天使隊交手賽前已連20局未得分，不料本場再度完全熄火，以0：4被完封，苦吞5連敗。 洋基先發投手華倫（Will Warren）主投6局狂飆11K，失3分。洋基打線僅「怪

MLB／「我願意守任何位置」 狄佛斯加盟巨人展現配合度

球星狄佛斯（Rafael Devers）因為守備位置與紅襪隊球團發生衝突，在前天被交易到巨人隊，今天在新球隊加盟記者會上...

MLB／王建民恩師降臨大聯盟明星賽！受邀擔任榮譽教頭

將於美國時間7月15日開打的MLB明星賽，除了眾家球星正在競逐選票之外，還有一位傳奇人物受邀加入陣容。入選名人堂的前洋基隊總教練托瑞（Joe Torre），受現任洋基教頭布恩（Aaron Boone）

MLB／球彈手套「助攻」雙城三分砲 紅人外野手敲安洗白逆轉勝

雙城隊貝德（Harrison Bader）今天敲出的三分砲，有紅人外野手弗萊利（Jake Fraley）「助攻」，然而一...

MLB／費城人外野手嗆聲教頭遭「冷凍」 斷現役第2長連續先發

費城人隊明星外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）今天對陣馬林魚隊的比賽沒有出現在先發名單，根據美聯社報導，費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）出此下策的原因是卡斯特蘭諾斯「發表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。